Кроссовер-рекордсмен Hongqi HS6 выходит на рынок

Принадлежащий концерну FAW премиум-бренд Hongqi начал принимать заказы на новый гибридный кроссовер HS6. Модель доступна с передним или полным приводом и с двумя вариантами батареи. Кроме того, паркетник уже успел установить мировой рекорд по дальнобойности.

Премьеру подзаряжаемого гибридного кроссовера Hongqi HS6 провели в Китае в конце сентября. Теперь на родине назвали предварительные цены и открыли прием заявок. Также напомним, что премиальный бренд концерна FAW уже давно планировал выпуск модели с индексом HS6: SUV с таким обозначением сертифицировали еще в 2023 году, однако затем тот кроссовер превратился в Hongqi HS7 второго поколения.

Внешность нынешнего Hongqi HS6 оформлена в актуальном стиле марки, характерном для машин с ДВС. При этом у новинки есть и собственная фишка: вместо внушительной радиаторной решетки кроссовер получил имитирующую ее глухую панель с вертикальными блестящими плашками. Сама решетка расположена в нижней части бампера.

Длина Hongqi HS6 равна 4925 мм, ширина – 1970 мм, высота – 1740 мм, колесная база – 2925 мм. Базовый кроссовер имеет 18-дюймовые диски, у остальных версий – 20-дюймовые. Несмотря на внушительные габариты паркетник строго пятиместный. Объем багажника составляет 503 литра, со сложенным вторым рядом кресел этот показатель увеличится до 1977 литров.

Внутри – приборный экран диагональю 8,88 дюйма и гигантское табло мультимедиа-системы, которое состоит из двух тачскринов по 15,6 дюйма. Вместо привычного селектора коробки установлен подрулевой рычажок. На центральном тоннеле расположены прикрытый крышкой отсек, площадка для беспроводной зарядки и пара подстаканников. А в торец тоннеля встроен выдвижной бокс с функциями подогрева и охлаждения.

В списке оборудования еще заявлены (в зависимости от комплектации): подогрев и вентиляция всех сидений (переднее пассажирское также имеет откидную подставку для ног), проекционный дисплей, трехзонный климат-контроль и множество водительских ассистентов.

Hongqi HS6 PHEV предложен с параллельно-последовательной гибридной силовой установкой. Система включает бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.), который может подключаться к передним колесам. Базовое и «среднее» исполнения – переднеприводные, с 228-сильным электромотором. У топ-версии сзади есть дополнительный электродвигатель, суммарная отдача такого HS6 – 502 л.с.

Самый дешевый кроссовер укомплектован батареей емкостью 23 кВт*ч, в чисто электрическом режиме он проедет 148 км по китайскому циклу CLTC, совокупная дальнобойность – 1580 км. У остальных версий аккумулятор на 40 кВт*ч, запас хода только на электротяге – 248 и 228 км, суммарный запас хода – 1650 и 1460 км. При этом переднеприводный Hongqi HS6 с топовой батареей успел установить мировой рекорд! Так, эксперты Книги рекордов Гиннеса зафиксировали, что это исполнение проехало без подзарядки и дозаправки 2327,343 км.

Новый Hongqi HS6 предварительно оценили в 178 800 – 228 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,04 млн – 2,6 млн рублей по актуальному курсу. После запуска «живых» продаж, который состоится позже, реальные цены могут оказаться чуть ниже. Между тем, как ранее сообщили в российском офисе Hongqi, в нашей стране продавать гибридный кроссовер пока не планируют.