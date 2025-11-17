В КНР названа цена на новый премиальный кроссовер Voyah Taishan

В преддверии дебюта нового большого кроссовера Taishan от бренда Voyah представители марки объявили о своих амбициях занять доминирующее положение в рыночном сегменте. Директор по продажам Шао Минфэн заявил, что ориентировочная цена автомобиля составит 450 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 5,13 миллиона рублей. Что характерно, о скором появлении модели в РФ пресс-служба компании заявила еще в октябре.

На данный момент неизвестно, к какой комплектации будет относиться объявленная цена. Однако издание AutoHome предполагает, что Шао Минфэн озвучил лишь приблизительную медианную стоимость новинки.

Кроссовер длиной 5230 мм, шириной 2025 мм и высотой 1817 мм имеет колесную базу 3120 мм. Модель оснащается гибридной установкой, включающей бензиновый двигатель объемом 1,5 литра (150 л.с.) и два электромотора мощностью 205 и 313 л.с. соответственно.

Особенности оснащения Taishan включают пневмоэлементы в подвеске и задние подруливающие колеса. Интерьер автомобиля будет оборудован креслами с электрорегулировками, вентиляцией и функцией массажа. Элементом притяжения для будущих покупателей станет мультимедиа с двумя большими дисплеями - центральным и потолочным, а также аудиосистема с 32 динамиками. Для повышения безопасности и помощи водителю будут установлены четыре лидара.

На данный момент неизвестно, какая версия силовой установки будет предлагаться на российском рынке. По ранее озвученной информации, предзаказы на машину в РФ стартуют до конца года.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России начались "живые" продажи Voyah Passion EVR.