Ситуация с заторами на границе грозит срывом поставок авто в РФ

Очереди на ключевых направлениях импорта автомобилей - на границах с Китаем, Казахстаном и Киргизией - продолжают расти и могут сохраниться вплоть до конца ноября. Об этом дилеры сообщили изданию "Ъ".

© Российская Газета

Собеседники издания говорят об "огромных очередях", местами даже больших, чем в октябре.

Наиболее тяжелая обстановка сохраняется на границе с Казахстаном - через эту территорию идет основной транзит автомобилей из Китая.

По данным генерального директора Независимой сервисной компании Олега Черникова, сейчас на пунктах пропуска с Казахстаном стоит около 9 тысяч грузовиков. В "Автодоме" оценивают очередь примерно в 2,5 тысячи фур и автовозов, что, по их словам, свидетельствует о "критическом уровне заторов".

Некоторые участники рынка заявляют, что ситуация усугубляется распространением "платной" электронной очереди: слоты заранее выкупают боты, а затем предлагают их за деньги.

Резкий рост поставок эксперты связывают с предстоящими изменениями в порядке расчета утилизационного сбора - участники рынка стремятся успеть ввезти автомобили до вступления новых условий в силу.