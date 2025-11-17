Li Auto увольняет сотрудников из-за плохой сборки авто

Производитель гибридов и электрокаров Li Auto объявил о масштабных увольнениях сотрудников в связи с инцидентами, связанными с безопасностью своих автомобилей. Об этом стало известно из внутренних объявлений компании.

Инцидент с возгоранием минивэна Li Auto Mega, произошедший в ночь с 23 на 24 октября, когда машина вспыхнула во время движения, вызвал широкий общественный резонанс.

В ответ на происшествие компания объявила об отзыве 11 411 экземпляров модели. Основанием для сервисной акции стало обнаружение проблемы с герметичностью системы охлаждения тяговой батареи, которая, по всей видимости, и стала причиной пожара.

Li Auto обязалась заменить не только систему охлаждения, но и тяговую батарею с передним контроллером электромотора на всех отозванных автомобилях. Однако на этом компания не остановилась. Из попавших в интернет внутренних объявлений стало известно, что сотрудники автопроизводителя понесут наказание за недостаточный контроль качества.

Так, пять человек были уволены из отделов исследований и разработок, производства и материаловедения. Руководители этих подразделений были оштрафованы в размере годовой премии и лишены права на повышение по службе. Еще девять сотрудников, ответственных за испытания тяговых батарей и качество сервиса, также потеряли свои должности, а их руководители подверглись санкциям.

Эксперты портала "Китайские автомобили" полагают, что данная "показательная порка" направлены на восстановление имиджа компании, который очень сильно был подпорчен октябрьским инцидентом.