В России можно купить новый Volkswagen Touran от 3,3 млн рублей

Сейчас его можно приобрести заново, минимальная стоимость составляет 3,3 млн рублей.

Доступно всего два таких авто, они предлагаются дилером в Краснодаре. Базовая версия Comfort Edition предлагается за 3 309 214 рублей, а более оснащенная комплектация Explore Premium Edition стоит 3 861 402 рубля.

Базовая версия оснащена галогеновыми фарами, топовая версия имеет современные светодиодные фары. Дизайн колесных дисков также отличается: у Explore Premium диски крупнее.

Оба компактвэна оснащены мультифункциональным рулем, мультимедийной системой с большим сенсорным экраном, цифровой приборной панелью, климат-контролем, электромеханическим стояночным тормозом с функцией Auto Hold, люком или панорамной крышей.

Volkswagen Touran оснащен 1,4-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 150 л.с., семиступенчатым роботом DSG и передним приводом.

