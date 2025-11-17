Автоэксперт развеял миф о запрете смешивания незамерзайки с водой

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов развеял миф о «запрете» на смешивание незамерзайки с водой. Он объяснил, почему это безопасно и даже выгодно.

— От смешивания спиртов ничего смертоносного не происходит. Более того, часть этих жидкостей действительно представляет собой смесь спиртов, чтобы их удешевить, — уточнил специалист.

Он уточнил, что незамерзайка имеет водный состав, поэтому ее можно разбавлять водой.

— Я, например, никогда не заливаю на температуру минус 30. Я минус 30 покупаю, развожу еще двумя долями воды и получаю вместо пяти литров минус 30, 15 литров минус 10. Уже можно по чуть-чуть доливать какую-то минусовую жидкость, чтобы все это не замерзло, когда вдруг неожиданно грянет ночью минус, — поделился личным опытом Попов в беседе с РИАМО.

Специалисты предупредили автомобилистов о важности своевременной смены резины и правильной подготовки машины к наступлению зимы. Автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко посоветовал провести ряд подготовительных мероприятий.

Средняя стоимость замены зимних шин в 2025 году составила 35 тысяч рублей, увеличившись на 25 процентов по сравнению с прошлым годом. По данным аналитического центра «Мегамаркет», основными причинами роста цен стали снижение урожая натурального каучука и ограничения в производстве синтетической продукции.