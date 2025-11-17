В РФ стартовали предзаказы на полноприводный Changan CS75 Plus

Бренд Changan объявил о старте предзаказов на кроссовер CS75 Plus четвертого поколения, оснащенный полным приводом (AWD). Модель построена на усовершенствованной платформе, получила улучшенные ходовые качества и обновленный набор опций, сообщает пресс-служба компании.

Длина кроссовера увеличилась на 60 мм, ширина - на 45 мм, а колесная база выросла на 90 мм. Подвеска также была перенастроена: жесткость амортизации снижена на 30%, что позволило уменьшить продольную раскачку кузова на 20% и боковые крены на 15%.

Для российского рынка CS75 Plus будет предлагаться с двумя видами силовых агрегатов - объемом 1,5 и 2 литра. Оба турбомотора работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin.

Версия с двухлитровым двигателем может быть оснащена системой интеллектуального полного привода с муфтой BorgWarner шестого поколения, которая позволяет автомобилю уверенно передвигаться по различным типам дорог. Режимы работы полного привода обеспечивают комфортное движение по мокрому асфальту, заснеженной трассе и разбитой грунтовой дороге.

На выбор покупателей доступно четыре вида оттенков кузова: серебристый, черный, серый и белый.

