В Москве снизилось число смертельных случаев в ДТП

Столичные дороги становятся для пешеходов более безопасными. По данным Центра организации дорожного движения, заметно снизилось количество смертельных случаев в ДТП.

В частности, за 10 месяцев этого года в городе произошло 7575 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8,4 тысячи человек, а 248 - погибли. Но если количество самих ДТП уменьшилось ненамного по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то погибших стало меньше на 20 процентов. Самым сложным, согласно анализу центра, оказался минувший октябрь. В течение его погибли 34 человека, 23 из которых под колесами автотранспорта. На втором месте - сентябрь с 33 погибшими. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, снижение числа аварий и сокращение жертв связано с большой совместной работой Центра организации дорожного движения и Госавтоинспекции города. Причем эта работа идет по всем направлениям. В частности, для водителей обустраиваются новые развороты, полосы движения и парковочные места. Казалось бы, причем тут разметка? Как показывает практика, увеличение числа полос снижает скорость потока на дорогах и тем самым сокращает и число смертельных ДТП.

Для пассажиров городского транспорта проектируют выделенные полосы, это помогает горожанам выбирать не личный транспорт, а общественный, автоматически снижая количество машин на дорогах. Для пешеходов создаются островки безопасности и удобные переходы, а рядом с соцобъектами успокаивается трафик за счет изменения разрешенной скорости.

Превышение скорости - одна из самых распространенных причин аварий

Но прежде чем точечно вводить любые меры, ситуация анализируется. "Дорожную обстановку помогает мониторить и выявлять опасные места, а также причины аварий интеллектуальная транспортная система: различные датчики, детекторы и умные устройства, среди которых умные камеры на МКАД и других магистралях города, - рассказали "РГ" в пресс-службе ЦОДД. - Система видеоаналитики с помощью нейросетей распознает 13 типов инцидентов на дороге. Половина зафиксированных случаев в этом году - пешеходы на дороге, а каждый третий инцидент - остановка автомобиля в потоке движения, что может привести ко вторичным авариям, усугубив последствия". Особенно бороться с аварийностью помогают камеры, фиксирующие превышение скорости, так как это одна из самых частых причин ДТП.