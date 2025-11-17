Марка Belgee объявляет отзыв седанов S50

СЗАО «БЕЛДЖИ» проводит отзывную кампанию для седанов Belgee S50. На всех автомобилях будут заменены крышки топливных баков. Как стало известно редакции Quto, в рамках кампании сервисмены проврят герметичность бензобака, осмотрят топливные шланги, продуют адсорбер и непосредственно заменят саму крышку.

© Quto.ru

Напомним, что Belgee S50 — это переименованный Geely Emgrand белорусской сборки. В движение машину приводит 1,5-литровый 122-сильный атмосферный двигатель, с которым могут работать 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат».

Выпуском машин из китайских машинокомплектов занимается белорусский завод «БЕЛДЖИ». Под маркой Belgee, то есть «белорусский Geely», также представлены кроссоверы: компактный дорестайлинговый Geely Coolray (Belgee X50) и более крупный Geely Atlas Pro (Belgee X70).

Кстати, белорусские дилеры снизили цены на электрокар Geely E8. Как стало известно редакции Quto от локальных дилеров бренда, чтобы приобрести такой автомобиль, сейчас достаточно заплатить 86 900 белорусских рублей (2,36 млн рублей).