Toyota грозит выпустить конкурента Exeed

В гамме Land Cruiser может появиться еще несколько моделей, одна из них - спортивный кроссовер с несущим кузовом. Об этом сообщает Best Car, указывая, что новинка может стать серийным развитием концепта Land Cruiser Se, представленного в 2023 году.

По предварительным данным, автомобиль сохранит ключевые пропорции концепта Se: длина около 5,15 м, ширина около 1,99 м и высота - примерно 1,70 м. Это на 165 мм ниже, чем у Land Cruiser 250, что фактически выводит модель в класс стильных "городских" премиальных кроссоверов, наподобие Exeed VX.

Несмотря на спортивный силуэт, компоновка, вероятно, останется трехрядной - с семью местами.

Информации о силовой установке пока нет, но модель должна создаваться на мультифункциональной архитектуре, подходящей как для гибридных систем, так и для полностью электрических версий.

Привод будет только полный: ожидается внедрение доработанной версии системы Direct4, автоматически распределяющей тягу между осями.

Запуск спортивного "монококового" Land Cruiser прогнозируется не ранее 2028 года.

Также "Ленд Крузером" может стать пикап, который также будет иметь несущий кузов. В отличие от SUV, "грузовичок" может оказаться электромобилем.

В прошлом месяце Toyota представила новый внедорожник Land Cruiser FJ.