Эти машины в РФ еще никогда не продавались так хорошо

Автостат: продажи подключаемых гибридов в России установили исторический рекорд

В октябре 2025 года на российском авторынке было продано 6294 автомобиля, силовая установка которых представляет собой подключаемый гибрид PHEV.

По данным «Автостата», этот объем на 62% превышает показатель месячной давности. Кроме того, он на 54% больше, чем в октябре 2024 года, и вообще является наилучшими за всю историю продаж в России машин с такими двигателями. Предыдущий рекорд был установлен в марте 2024 года и составлял 5895 автомобиля. В лидерах – «гибридный» бренд Voyah, в октябре продавший россиянам 1572 своих машины.

На второй позиции Lixiang (1437 ед.), а Топ-5 вместе с ними формируют Exeed (613 ед.), Geely (471 ед.) и Aito (412 ед.).

Среди моделей гибридным бестселлером является кроссовер Voyah Free, во второй осенний месяц нашедший в РФ 1289 покупателей. В тройку лидеров также входят Lixiang L7 (676 ед.) и Exeed Exlantix ET (568 ед).

За 10 месяцев 2025 года сегмент гибридных машин в России «просел» всего на 11%, тогда как примерный уровень падения авторынка в целом по отношению к 2024 году – 20-25%.