В Калининградской области повысят ставки транспортного налога

Практически в два раза увеличится размер транспортного налога для отдельных категорий авто в самом западном регионе страны. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года. В правительстве Калининградской области решение объясняли ростом затрат на ремонт и содержание дорог. При этом ставка даже изменившегося налога по-прежнему останется одной из самых низких в стране.

Соответствующий законопроект уже внесли на рассмотрение в региональное Заксобрание. Итоговую сумму в квитанции для жителей российского эксклава, как и прежде, определит мощность двигателя транспортного средства. Наибольшую разницу почувствуют владельцы малолитражек: там налог вырос с 3,5 до 6 рублей за одну лошадиную силу. На пять рублей больше придется заплатить за автомобиль мощностью от 100 до 150 лошадиных сил - 25 рублей, а от 150 до 200 "лошадей" - 45 рублей. За более мощные транспортные средства попросят уже 75 рублей (200-250 "лошадей") и 150 рублей (свыше 250 "лошадей").

Если посчитать конечную сумму, то прирост выглядит существенным. За машины мощностью от 100 до 150 лошадиных сил, которые составляют подавляющее большинство автопарка региона, нужно будет заплатить в среднем на 625 рублей больше.

Мнения автовладельцев по этому поводу разделились. Пока одни противятся повышению, другие готовы платить большую сумму, если это поможет поддерживать инфраструктуру в порядке.

- Конечно, рост суммы в любой квитанции воспринимается негативно. С транспортным налогом ситуация еще хуже, потому что многие водители не понимают, почему они в принципе должны его платить, когда все издержки заложены в стоимость топлива. Но это лирика. По сути, те же 625 рублей - это три кружки кофе в кафе. Если деньги правда пойдут на содержание наших калининградских дорог, то я готов платить. Ведь они у нас весьма хорошие в масштабах всей страны, - рассказал в беседе с корреспондентом "РГ" водитель с 30-летним стажем Виталий Прохоров.

С экономической точки зрения все несколько сложнее. Эксперты отмечают, что размер дорожных фондов в регионах нашей страны всегда небольшой, что объясняется недостатком собственных доходных средств. Без поддержки федерального центра выполнить большие объемы работ практически невозможно, особенно если речь идет о крупных дорожных проектах.

- Буквально в октябре этого года правительство региона вносило изменения в областной бюджет, в рамках которых актуализировало объем федеральной помощи на строительство дорог. Она составила 486 миллионов рублей. Цифра выглядит весомой, однако на деле это не так. Если говорить о капитальном ремонте покрытия, то счет может идти на миллиарды. В муниципалитетах собственных дорожных фондов не хватает даже на ямочный ремонт, - поделился мнением финансовый аналитик Артур Поляков.

В министерстве финансов Калининградской области подчеркнули, что поступления от уплаты транспортного налога являются основой формирования дорожного фонда российского эксклава. Только за последние годы расходы на ремонт дорог увеличились почти в два раза: с 1,3 до 2,4 миллиарда рублей. А поступления транспортного налога тем временем подросли всего на восемь процентов.

По подсчетам регионального минфина, в следующем году расходы на содержание дорог превысят налоговые поступления на 32 процента. В результате формируется дефицит, который нужно покрывать из других бюджетных и внебюджетных источников.

- Законодательно, экономически и по логике формирования бюджета расходы на содержание и ремонт дорог жестко увязаны с транспортным налогом. Это единственный источник доходов, который регулируется на уровне региона и который призван обеспечить качественное состояние дорожной сети. Все остальные доходы обеспечивают общий баланс бюджета российского эксклава и позволяют направлять средства на другие важнейшие статьи расходов, включая социальную сферу. Поэтому сбалансированный размер транспортного налога крайне важен, - прокомментировал ситуацию министр финансов Калининградской области Виктор Порембский.

По словам главы ведомства, федеральный центр, безусловно, помогает строить масштабные и крайне важные для региона объекты, в числе которых Северный обход или, например, дублер старого двухъярусного моста в областном центре. Однако содержание дорожной сети - задача региона, которую нужно выполнять.

Впрочем, ставка транспортного налога увеличится не только в Калининградской области, а в целом по России. Параллельно с этим повысится планка, по которой налоговики применяют особый порядок взыскания. Суммы ниже 500 рублей являются слишком низкими как для начисления, так и для взыскания. По этой причине владельцы малолитражек платили налог сразу за два года. В противном случае для контролирующих органов его сумма была ниже, чем условные почтовые расходы. Поэтому повышение ставки стало своеобразным ориентиром для регионов, что налоговые обязательства не могут быть меньше 500 рублей. Относиться к этому можно по-разному, но такова реальность.

Первые квитанции по новым ставкам автовладельцы Калининградской области получат в 2027 году, когда будет начисляться налог за 2026-й. Оплатить его нужно будет до 1 декабря.

По данным минфина Калининградской области, сегодня региональная ставка транспортного налога для легковых автомобилей мощностью двигателя до 100 лошадиных сил является самой низкой среди всех субъектов нашей страны. Исключение составляют новые регионы России, где по этой категории ставка ниже. При этом с 1 января 2026 года в Херсонской и Запорожской областях вводится ставка пять рублей. Средние значения транспортного налога для малолитражных авто по России - 12 рублей. При максимально возможном потолке в 25 рублей за лошадиную силу в 33 субъектах страны установлена ставка налога выше среднего.