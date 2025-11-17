Российский вариант внедорожника Tank 400 пережил обновление
В продаже появился Tank 400 2026 модельного года. В штатное головное устройство теперь встроена платформа сервисов «Яндекс Авто», которая позволяет пользоваться фирменными приложениями («Навигатор», «Музыка» и прочие). Кроме того, обновлённый медиакомплекс отныне может похвастаться голосовым помощником, а его обновление происходит «воздушным» путём.
Для автомобилей Tank 400 2025 года не требуется дополнительная установка обновлений, так как все эти опции интегрированы изначально. Для более ранних экземпляров пакет обновлений можно установить за дополнительную плату — 39 900 рублей.
Напомним, что Tank 400: он немного меньше, но заметно дешевле, чем Tank 500. С креплением запасного колеса длина «четырёхсотки» составляет 4985 мм (для сравнения, у аналогичной версии «пятисотого» внешний габарит равен 5070 мм).
В российской версии внедорожнику положен бензиновый 4-цилиндровый двухлитровый двигатель отдачей 245 л.с. (380 Н∙м). С ним работают классический 9-ступенчатый «автомат» и полноприводная трансмиссия.
Между тем, внедорожники Tank лишились выгодных предложений. Премиальная китайская марка поддалась всеобщей эпидемии осеннего повышения цен.