Российский вариант внедорожника Tank 400 пережил обновление

В продаже появился Tank 400 2026 модельного года. В штатное головное устройство теперь встроена платформа сервисов «Яндекс Авто», которая позволяет пользоваться фирменными приложениями («Навигатор», «Музыка» и прочие). Кроме того, обновлённый медиакомплекс отныне может похвастаться голосовым помощником, а его обновление происходит «воздушным» путём.

© Quto.ru

Для автомобилей Tank 400 2025 года не требуется дополнительная установка обновлений, так как все эти опции интегрированы изначально. Для более ранних экземпляров пакет обновлений можно установить за дополнительную плату — 39 900 рублей.

Напомним, что Tank 400: он немного меньше, но заметно дешевле, чем Tank 500. С креплением запасного колеса длина «четырёхсотки» составляет 4985 мм (для сравнения, у аналогичной версии «пятисотого» внешний габарит равен 5070 мм).

В российской версии внедорожнику положен бензиновый 4-цилиндровый двухлитровый двигатель отдачей 245 л.с. (380 Н∙м). С ним работают классический 9-ступенчатый «автомат» и полноприводная трансмиссия.

Между тем, внедорожники Tank лишились выгодных предложений. Премиальная китайская марка поддалась всеобщей эпидемии осеннего повышения цен.