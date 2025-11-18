Новый BMW X5 рассекречен: авто сняли на фото во время испытаний

Компания BMW, известная своими передовыми технологиями и смелыми дизайнерскими решениями, продолжает удивлять поклонников. Портал CarScoops опубликовал первые шпионские фотографии нового поколения BMW X5 в кузове G65, запечатлевшие автомобиль во время испытаний.

На кадрах, несмотря на камуфляжную пленку, отчетливо видны новые черты дизайна и аэродинамики. Машина выглядит более агрессивной и современной благодаря новой платформе Neue Klasse, которая станет основой для будущих моделей баварского бренда. Официальный дебют кроссовера запланирован на следующий год.

Интерьер прототипа частично укрыт тканью, но основные элементы управления уже можно рассмотреть. Как и в случае с iX3, X5 получит панорамный дисплей iDrive, который будет простираться вдоль всей нижней кромки лобового стекла. Центральный дисплей сохранит прямоугольную форму, но его рамка будет иметь характерные выемки, аналогичные экрану у iX3. Новое рулевое колесо также претерпит изменения в дизайне и наборе кнопок.

В сентябре BMW официально подтвердила, что в серийную линейку нового кроссовера войдет силовая установка на топливных элементах. В 2026 году на рынок выйдет базовая версия X5, оснащенная бензиновыми, дизельными двигателями, гибридными и полностью электрическими силовыми установками.

К 2027 году BMW планирует расширить модельный ряд новыми версиями X5 M и Alpina B7.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в сентябре BMW стал самым продаваемым премиальным автомобилем в России.