Самый надежный внедорожник в мире можно купить в РФ: называем цены

В России появились в продаже новые Toyota Sequoia по цене от 10 млн рублей

На рынке РФ появилась новая Toyota Sequoia – крупный внедорожник, который продается по цене от 10 000 000 рублей по параллельному импорту. Эти машины славятся своей долговечностью и регулярно входят в списки самых надежных SUV в мире.

Заказать новую Toyota Sequoia выгоднее всего на Дальнем Востоке. Во Владивостоке внедорожник в комплектации SR5 можно получить за минимальные 10 000 000 рублей. У автомобиля кожаный салон, люк, акустическая система на базе 8 динамиков, цифровая панель и мультимедийный комплекс с крупным сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto.

Далее по цене – предложение из Москвы на миллион дороже, за 10 990 000 рублей. Эта версия в комплектации Limited, оклеенная черной защитной пленкой, уже доступна для оформления с полным пакетом документов.

Серия опций включает светодиодные фары, «зимний пакет» с подогревами передних сидений, руля и лобового стекла, адаптивный круиз-контроль с мониторингом «мертвых зон», круговую камеру с парктрониками, электрорегулировки сидений и бесключевой доступ.

Внедорожник TRD Pro во Владивостоке предлагается за 11 500 000 рублей, в Красноярске – за 12 100 000 рублей, а в Москве машину из наличия продают за 12 500 000 рублей.

Также доступны варианты в комплектации Capstone с ценами от 12 990 000 рублей. Эти модели имеют большие 22-дюймовые колеса, выдвижные пороги и отделку полуанилиновой кожей с контрастной прострочкой и много других опций.

Все предложенные Toyota Sequoia имеют одинаковый силовой агрегат – гибридный i-Force Max, состоящий из 3,5-литрового V6 с турбонаддувом и электромотора, обеспечивающих 437 лошадиных сил и 790 Нм крутящего момента. Трансмиссия всегда 10-ступенчатый автомат, привод – полный.

