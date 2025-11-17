Россия утратила статус главного покупателя китайских автомобилей

По итогам января-сентября 2025 года Россия перестала быть главным импортером китайских автомобилей. Об этом со ссылкой на данные Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей (CPCA) сообщил Telegram-канал «Китайский автомобили: только новости».

На первое место вышла Мексика с показателем в 410 тысяч 739 транспортных средств. На второй позиции расположились Объединенные Арабские Эмираты, купившие 367 тысяч 796 машин. Россия заняла третью строчку — 357 тысяч 708 автомобилей.

Кроме того, в десятку основных импортеров попали Бельгия, Великобритания, Саудовская Аравия, Австралия, Бразилия и Филиппины.

Ранее сообщалось, что по итогам первых десяти месяцев 2025 года суммарные объемы продаж новых китайских автомобилей в России упали больше чем на 27 процентов. За указанный период было продано лишь 569,9 тысячи новых китайских авто. Реализация кроссоверов Haval Jolion просела на 28 процентов, до 53,2 тысячи единиц, Geely Monjaro — на 26 процентов (до 30,9 тысячи штук), Haval M6 — на 13 процентов (до 27,4 процента), Changan UNI-S/CS55 Plus — на 22 процента (до 26,4 тысячи). Самое же серьезное сокращение продемонстрировали кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max. Их продажи рухнули на 59 процентов, до 22,5 тысячи единиц.