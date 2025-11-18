Калуга получила автобусы с проблемными АКПП

Бракованные кондиционеры оказались не единственной неприятной особенностью закупленных для Калуги автобусов. «Красные городские автобусы сильно и постоянно дергаются при движении. Ощущение миниторможений. При движении приходится крепко держаться - оторвать руки и достать проездной из сумки страшно. Пройти по салону до терминала тоже», - пожаловались калужанка главе Калуги Дмитрию Денисову во время городской планерки.

В Управлении калужского троллейбуса подтвердили, что такая проблема есть. Источник проблемы – автоматическая коробка передач.

«При эксплуатации автобусов было выявлено небольшое «миниторможение» в работе АКПП, каждый случай устраняется официальным дилером», - говорится в комментарии.

Судя по тому, что автобусы продолжают дергаться, таких случаев достаточно много.