Главный конкурент «Газели» получил 6-ступенчатый «автомат»

В продаже появились оборудованные «автоматом» фургоны Sollers SF5. Тверской дилер компании Sollers открыл продажи Sollers SF5 — это рестайлинговый вариант модели Atlant. Напомним, что семейство Sollers Atlant российской сборки является лицензионной версией китайского JAC Sunray, притом исходная машина пережила обновление осенью 2022 года. Но до нас модернизация дошла только сейчас.

Если дореформенный фургон напоминает Mercedes-Benz Sprinter позапрошлого поколения, то JAC Sunray 2023 модельного года имеет абсолютно оригинальную внешность (на заглавном фото).

Дизайнеры нарисовали крупную решётку радиатора, фары сложной формы, а также перекроили форму капота и крыльев. В салоне появилась совершенно другая передняя панель.

Ещё одно важное нововведение — 6-диапазонная автоматическая коробка передач. И именно наличие «автомата» может стать серьёзным преимуществом перед газовской «Газелью Next».

Правда, как стало известно редакции Quto, чтобы приобрести «двухпедальный» фургон, нужно отдать 3 920 000 ₽, что сразу на миллион рублей больше, чем стоит цельнометаллический «Некст».

А ещё «Соллерс» начал тестировать новый внедорожник: модель построена на базе пикапа ST9.