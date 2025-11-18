В Ялте пони чуть не устроили транспортный коллапс на въезде в город

В Ялте несколько бесхозных пони пришли на выпас у въезда в город и едва не устроили транспортную блокаду. Об этом сообщила мэр курорта Янина Павленко.

© Российская Газета

"Эти милые создания сегодня чуть не спровоцировали транспортный коллапс, решив отобедать на въезде в Ялту, - рассказала глава администрации города. - Их владельца быстро нашли сотрудники мунконтроля - ему грозит штраф".

Мэр попросила местных жителей не забывать, что они в ответе за тех, кого приручили.

"Прошу помнить, что ответственность за четвероногих всегда несут их двуногие хозяева. Ну и, конечно, клумбы созданы тружениками "Зеленстроя" вовсе не для выпаса животных", - написала Павленко.

В мае парламент Крыма усилил наказание за несоблюдение владельцами домашних животных требований к их содержанию и выгулу. За нарушение гражданам грозит штраф в размере от 1000 до 3000 рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 3000 до 5000 рублей. Юридические лица заплатят штраф в размере от 6000 до 10 000 рублей.