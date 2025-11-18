Chevrolet Camaro обновлен к 2026 модельному году, но только для гонок NASCAR

Производство дорожного Chevrolet Camaro шестого поколения завершилось ещё в декабре 2023 года, но его гоночный тёзка живёт и побеждает. После триумфального сезона NASCAR Cup Series 2025 года Camaro будет участвовать в гонках и в следующем году.

© Колеса.ру

С Chevrolet Camaro у General Motors сложилась несколько парадоксальная ситуация: в гонках машина участвует, но никак не способствует продажам дорожной версии, так как такой версии не существует уже почти два года. Руководство GM решило, что бензиновый масл-кар компании не нужен, ожидалось, что ему на смену придёт электрический, причём не один, а в виде целого семейства, но сегодня его рыночные перспективы тоже вызывают большие сомнения.

В начале года ходили слухи о том, что руководство GM просто не знает, что делать дальше с Camaro, и не может утвердить ни один из предложенных проектов. Летом инсайдеры сообщали, что принято решение всё-таки вернуться к проекту электрического кроссовера под именем Camaro — его премьера может состояться осенью 2026 года. Ну а в гонках NASCAR между тем продолжит зарабатывать очки и победы бензиновый Chevrolet Camaro ZL1 Race Car — на днях представлена его версия образца 2026 года.

Гоночный Chevrolet Camaro лишь внешне напоминает топовый дорожный Chevrolet Camaro ZL1, что оснащался топовым 659-сильным компрессорным V8, а на самом деле это совсем другой автомобиль, спроектированный в соответствии с весьма консервативным техническим регламентом NASCAR Cup Series, и оснащается он атмосферным V8 мощностью 650 л.с.

В этом году чемпионат NASCAR Cup Series, завершившийся в начале ноября, выиграл Кайл Ларсон из команды Hendrick Motorsports — он пилотировал Chevrolet Camaro ZL1 под номером 5. За все гонки Кайл Ларсон заработал 5034 очка, тогда как его ближайший преследователь Дэнни Хэмлин на Тойоте получил 5031 очко, то есть, борьба была очень плотной. Легендарную гонку Daytona 500 в этом году выиграл Уильям Байрон на Chevrolet из команды Hendrick Motorsports. Кубок производителей в 2025 году также взяла марка Chevrolet (второе место у Тойоты, третье у Форда). Предыдущие три года в чемпионате NASCAR Cup Series побеждала марка Ford, в 2020 и в 2021 годах — Chevrolet. За всю историю марка Chevrolet выиграла 34 сезона NASCAR Cup Series в зачёте пилотов и 44 в зачёте производителей.

Короче говоря, GM пока не хочет убирать Camaro из гонок NASCAR, заменить его здесь нечем, а потому в чемпионате 2026 года будет участвовать слегка обновлённая машина 2025 года. Главные обновки — это более рельефный капот, более аккуратный рисунок радиаторной решётки и более мускулистые пороги.

Консервативным поклонникам дорожного Chevrolet Camaro можно только пожелать запастись терпением и надеяться, что когда-нибудь эта модель вернётся на рынок именно в виде мощного бензинового масл-кара, а не электрического кроссовера, тем более что GM сейчас как раз разрабатывает новое поколение двигателей V8.