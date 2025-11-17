Названы причины падения экспорта китайских автомобилей в Россию

Экспорт китайских автомобилей в Россию сократился на 58% в 2025 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом пишет портал CarNewsChina со ссылкой на данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA).

Автоэксперты заметили, что до начала российско-украинского конфликта китайские автомобильные бренды имели относительно низкое присутствие и долю рынка в России.

Так, в 2021 году китайские бренды продали в России в общей сложности 115,7 тыс. автомобилей, заняли всего лишь 7% рынка. В 2023 году экспорт автомобилей из Китая в Россию вырос до 950 тыс. единиц, что почти в пять раз больше по сравнению с 163 тыс. в 2022 году.

В 2024 году Россия была крупнейшим автомобильным экспортным рынком Китая — было поставлено около 1,2 млн автомобилей различных типов.

В 2025 году в российские дилерские центры завезли только 357 тыс. машин. На фоне этого Россия опустилась на третье место после Мексики (410,7 тыс.) и Объединенных Арабских Эмиратов (367,8 тыс.).

По мнению аналитиков, серия изменений в политике, введенных Россией, нанесла серьёзный удар по экспортной прибыли. В частности, в октябре 2024 года Москва повысила утилизационный сбор для импортных автомобилей с 70% до 85%.

В январе 2025 года российские власти повысили импортные пошлины на транспортные средства с 20% до 38%, что привело к увеличению расходов на таможенное оформление.

Эти совокупные налоги стали «тяжелым налоговым бременем» для импортных автомобилей, полностью нивелировав ценовое преимущество китайских машин, констатировали журналисты.

Кроме того, в 2025 году Toyota, Renault, Hyundai Motor и Kia заявили о своём намерении вернуться в Россию. Это привело к тому, что многие российские потребители заняли выжидательную позицию, что ещё больше повлияло на продажи китайских автомобилей, резюмировали эксперты.