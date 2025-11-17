Немецкий BMW неожиданно оказался в российском топе продаж

Минувшая, 46-я неделя года, стала успешной не только для старожилов еженедельного рейтинга, но и для премиального немецкого бренда BMW. За период с 10 по 16 ноября россияне приобрели 505 автомобилей этой марки.

Но лидирует по-прежнему отечественная Lada, клиентам которой передали 6 306 машин. Вслед за ней расположились китайские производители: Haval с результатом в 4 105 автомобилей и Geely, чьи продажи достигли 2 171 единицы.

Немного не хватило российскому Tenet, который почти догнал Geely, реализовав 2 133 автомобиля. «Пятёрку» лидеров замкнула белорусская марка Belgee, продавшая 1 751 машину.

Помимо BMW, который занял десятую строчку рейтинга, в топ самых покупаемых марок в России также вошли китайский Changan (1 044 единиц), японская Toyota (1 039), российский Solaris (839) и китайская Chery (810).

Общая картина рынка демонстрирует позитивную динамику. Всего за отчётную неделю в стране было реализовано 28 775 новых легковых автомобилей, что на 2,1% выше, чем на предыдущей неделе, и на 11,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.