Партнерство BMW и китайской Momenta вскоре проявит себя в серийном авто

Партнёрство BMW и китайской компании Momenta вскоре проявит себя в серийном автомобиле. Сегодня обе компании подтвердили: их совместно разработанная интеллектуальная система управления дебютирует на новом поколении BMW iX3, производимом в Китае, с серийным выпуском, запланированным на 2026 год.

iX3 станет первым BMW, оснащённым комплексной архитектурой Momenta «flywheel» — крупной нейронной сетью, которая объединяет восприятие, планирование и управление в одном потоке. Вместо отдельных модулей, передающих данные друг другу, система сразу «считывает» окружающую среду, принимает решения и реализует их через единую структуру. Такой подход особенно актуален для китайских условий, где поведение на дороге может меняться мгновенно, а правила часто не соответствуют реальной манере вождения.

Китайская архитектура на базе «Flywheel» Momenta

Модель, производимая в Китае, отличается от глобальной версии. В Европе Neue Klasse iX3 предложит новейшие возможности BMW уровня Level 2+: система требует внимания водителя, но обеспечивает высокую степень автоматизации, особенно на трассах. Китайская версия, по словам инсайдеров, пойдёт дальше и будет представлять собой своего рода «Level 2++» благодаря платформе Momenta.

Совместные инженерные команды BMW и Momenta работают в Пекине, Шанхае, Шэньяне и Нанкине, адаптируя систему под местные условия. Плотные кольцевые дороги Пекина, многоуровневые шоссе Шанхая, суровые зимы Шэньяна и узкие городские кварталы Нанкина — всё это учитывается при тонкой настройке.

Реальные испытания охватывают ещё большую территорию. BMW сообщает, что система проходит проверку на более чем 100 миллионах километров моделирования, дополненных масштабными дорожными тестами по глобальным стандартам безопасности BMW. В сценарии закладываются редкие и экстремальные ситуации, высокочастотные манёвры и непредсказуемые дорожные ситуации.

Чем китайская версия превосходит европейский Level 2+

Ключевую роль в работе системы играет Momenta. Компания — один из немногих в Китае игроков с полным стеком автономного вождения, использующих стратегию «один flywheel, два направления»: с одной стороны — серийные L2/L2+ решения, с другой — исследование систем L4 на основе больших данных. Программа BMW напрямую вписывается в эту модель.

Задача BMW заключается в обеспечении безопасного контроля, взаимодействии с водителем и точной настройке, чтобы поведение автомобиля оставалось предсказуемым и естественным. Цель системы не в полной автоматизации, а в том, чтобы она была комфортной и надёжной для ежедневного вождения в Китае.

Серийное производство китайской версии Neue Klasse iX3 стартует в 2026 году на заводе BMW Brilliance в Шэньяне. Рынок увидит новинку летом того же года, с глобальным дебютом позднее. BMW уже объявила, что китайский вариант будет оснащён функциями, разработанными специально для местного рынка, включая фирменный LLM, созданный совместно с Alibaba, и продвинутую систему помощи водителю совместно с Momenta.

Momenta не ограничится одной моделью. BMW планирует постепенно расширять её на другие автомобили, производимые в Китае. Так BMW присоединяется к Mercedes-Benz, Toyota и Nissan которые сотрудничают с Momenta — очередное подтверждение того, что глобальные автопроизводители всё активнее адаптируются к темпам развития интеллектуального вождения в Китае, вместо простого переноса глобальных решений.