Логистические сложности не мешают росту продаж пикапов RAM в России

Спрос на пикапы RAM в России продолжает расти, а с Tesla всё наоборот. По итогам октября в нашей стране на учёт встало 236 новых пикапов RAM. Подавляющее большинство из них (234 единицы) пришлось на модель «1500», а более мощная версия — «2500» — была зарегистрирована в количестве 2 штук.

Этот совокупный результат на 24% превысил показатели октября прошлого года. «В течение этого года рост фиксируется каждый месяц», — сообщил аналитик Сергей Целиков.

За десять месяцев текущего года россияне стали владельцами 1 419 пикапов RAM. Интересно, что 98,5% от этого объёма пришлось на модель «1500». К слову, за аналогичный период прошлого года в нашей стране было зарегистрировано практически такое же число машин — 1 422 единицы. «Можно констатировать стабильный спрос российских потребителей на большие американские пикапы», — говорит эксперт.

Все эти машины попадают в страну по схеме параллельного импорта. Цепочка поставок выстроена через несколько стран, среди которых Объединенные Арабские Эмираты (31% от общего объёма), Белоруссия (22%), Киргизия (17%) и другие.

Совсем другая ситуация складывается с продажами электромобилей Tesla, которые производятся на заводе в Шанхае. За те же десять месяцев этого года их глобальная реализация сократились на 10%, достигнув отметки в 667 861 единицу. Внутри Китая розничные продажи упали на 8% (458 710 машин), а экспортные поставки уменьшились более значительно — на 14%, до 209 151 единицы.

В России же ситуация ещё хуже. С января по октябрь в нашей стране было зарегистрировано только 334 новых Tesla, что на 46% меньше, чем за тот же период годом ранее. При этом менее половины из них (43%) были произведены именно в Китае.