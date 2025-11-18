В Госдуме предложили сделать бесплатной парковку для многодетных

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала и направила на рассмотрение правительства РФ законопроект, целью которого является предоставление многодетным семьям права на бесплатную парковку для одного принадлежащего им автомобиля на всех платных парковочных площадках России. Об этом сообщает ТАСС.

© Газета.Ru

Предлагаемые поправки вносятся в закон «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Согласно этим поправкам, плата за пользование платной парковкой не будет взиматься с одного транспортного средства, принадлежащего одному из родителей в многодетной семье. Правила предоставления данной льготы будут установлены правительством.

«Мы видим хороший опыт Москвы и Санкт-Петербурга, где многодетные граждане могут использовать городские парковочные места, не заплатив ни рубля, но, к сожалению, в большинстве субъектов страны подобные льготы отсутствуют. Число многодетных семей в России уже превысило 2,5 миллиона, большая часть из них живет далеко за пределами столицы и города на Неве. Если мы действительно хотим укреплять институт семьи, то ситуацию нужно менять», — заявил Слуцкий.

Он подчеркнул, что многодетные семьи несут значительные расходы на одежду, еду, образование детей, коммунальные услуги и транспорт.

«Им и без того приходится сталкиваться с финансовыми трудностями, которые можно было бы легко избежать. Оплата парковки — одна из таких ненужных статей расходов,» — заключил лидер ЛДПР.

