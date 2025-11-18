В РФ начались продажи 17-летнего ВАЗ-2107 в идеале за 1 млн рублей

ВАЗ-2107 продолжает оставаться одним из самых перепродаваемых автомобилей в России. Этому способствуют доступные цены на модель на вторичном рынке, а также знакомая конструкция, с которой не возникает проблем, если требуется ремонт. Однако в гаражах немало "семерок", которые дешевыми назвать нельзя. Все дело в состоянии - "капсулы времени". И одна из них оказалась в поле внимания "Российской газеты".

© Российская Газета

В Москве в продаже появился ВАЗ-2107 насыщенного красного цвета. Автомобиль выпущен в 2008 году, но его пробег - 5233 км.

Судя по тому, как выглядит днище автомобиля и все другие его элементы - кузовные и салонные - на автомобиле действительно не ездили и обеспечили максимально правильные условия для его сохранения.

На стеклах даже сохранились заводские штампы ОТК.

Из нештатного - установленная магнитола и акустика в задней полке.

Цена "семерки" в идеальном состоянии - 1 000 000 рублей.