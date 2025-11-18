С начала года к селам построили около 2,5 тысячи км качественных дорог

С начала 2025 года в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в нормативное состояние привели около 2,5 тысячи километров подъездов к небольшим населенным пунктам, для которых транспортная доступность играет ключевую роль. Наличие надежного покрытия позволяет обеспечивать своевременное получение медицинской помощи, доставку товаров первой необходимости, доступ к социальным услугам и объектам образования.

© Российская Газета

Параллельно с нацпроектом реализуется государственная программа комплексного развития сельских территорий. В ее рамках предусмотрены строительство и обновление дорог с твердым покрытием, которые обеспечивают выход к объектам производства, переработки сельхозпродукции и малым населенным пунктам. В этом году планируется построить и реконструировать около 170 километров таких дорог и провести ремонтные работы еще на 168 километрах, включая капитальный.

В ряде регионов работы уже завершены. В Пензенской области обновили более 40 километров подъездных дорог, включая участок трассы Кондоль - Шемышейка, который обеспечивает транспортную доступность села Воробьевка. В ходе ремонта усилили основание, уложили два слоя асфальтобетона, укрепили обочины и установили новые знаки. В Наровчатском районе приведен в порядок подъезд к селу Большой Колояр, где находятся школа, Дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт. Аналогичные работы завершены на подъезде к селу Булычево на трассе Лунино - Исса.

В Ингушетии капитально отремонтирована подъездная дорога к селу Сагопши. Здесь впервые за два десятилетия обновили покрытие, обустроили тротуары, остановочные комплексы и барьерное ограждение. В Рязанской области обновляют 8,7 километра дорог, ведущих к селам Огородниково и Поливаново. Для местных жителей эти маршруты выполняют социальную функцию.

Развитие локальной дорожной сети рассматривается как важнейший фактор экономического роста территорий, удаленных от крупных центров. По оценке минтранса, обеспечение связности таких поселений способствует развитию малого предпринимательства и внутреннего туризма, а также формирует устойчивую социально-экономическую базу. Ведомство ожидает, что до конца 2025 года в нормативное состояние придут около 3,5 тысячи километров подъездов к малым населенным пунктам.

В общей сложности в 2025 году в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" запланированы работы более чем на 26 тысячах километров федеральной, региональной и местной дорожной сети. Особое внимание будет уделено подъездам к медицинским, образовательным и спортивным объектам, а также этапному обновлению опорной сети автомобильных дорог.

Росавтодор отмечает, что в текущем году планируется привести в нормативное состояние свыше 4,5 тысячи километров федеральных трасс, часть их расширят до четырех полос. К концу 2025 года доля таких дорог в нормативном состоянии должна достичь почти 73 процентов.

Работы продолжаются на дорогах, обеспечивающих связанность с важнейшими объектами. Например, в Амурской области ремонтируют участок трассы Благовещенск - Свободный, ключевой для снабжения космодрома Восточный.