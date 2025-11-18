Импорт автомобилей с пробегом в РФ достиг рекорда за 25 лет

В октябре 2025 года в Россию ввезли 59,9 тысячи автомобилей с пробегом - это максимум за всю историю наблюдений за импортом подержанных машин, сообщили в аналитическом агентстве "Автостат". Показатель вырос на 55% в годовом выражении и на 24% по сравнению с сентябрем.

Основной объем ввоза пришелся на японские бренды: Toyota стала самой востребованной маркой, а модельным лидером октября стала Honda Freed.

Япония также сохранила статус крупнейшего поставщика подержанных легковых автомобилей - ее доля составила 35,3%. На втором месте идет Южная Корея (23%), на третьем - Китай (17,6%). В первую пятерку также вошли Грузия (10,2%) и Беларусь (6,1%).

Столь высокая активность импортеров объясняется устойчивым спросом на подержанные машины, расширением географии поставок на фоне ограничений рынка новых автомобилей и грядущим повышением утильсбора, который затронет также и сегмент машин с пробегом.

Ранее "РГ" сообщала, что в октябре вторичный рынок России вырос как в отношении к прошлому месяцу, так и к октябрю 2024 года. Лидером остается отечественная Lada, а самой продаваемой моделью - ВАЗ-2107.