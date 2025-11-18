В России продают кроссовер Hyundai Venue от 2 млн

Еще одна новинка на российском рынке - Hyundai Venue. Практически все кроссоверы, выставленные на продажу на одном из крупнейших классифайдов, поставляются под заказ.

© Российская Газета

Как выяснила "Российская газета", цены на модель начинаются от 2 045 000 рублей. В то же время в наличии есть Venue 2025 года выпуска в Оренбурге. За машину просят 3 099 000 рублей, на одометре у автомобиля значится 1490 км пробега.

Venue - это самый маленький кроссовер в глобальной гамме Hyundai. Версии для стран Азии и Америки имеют длину 4040 мм, а индийский вариант насчитывает 3995 мм.

В моторную гамму Venue входят атмосферный бензиновый двигатель 1.2 литра мощностью 82 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКП, 115-сильный дизель, работающий в паре с 6-ступенчатыми "механикой" или "автоматом", литровый турбомотор с отдачей 118 л.с., который можно выбрать как с автоматической коробкой передач, так и с преселективным "роботом".

Не так давно модель обновилась, но у нас предлагаются дорестайлинговые версии "паркетника".

Ранее "РГ" рассказывала, что в РФ прошла регистрация новых имен Hyundai.