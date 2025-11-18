На МКАД временно ограничили движение транспорта

В Москве на МКАД временно перекрыли движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

© Газета.Ru

«Движение закрыто на съезде с внешней стороны МКАД на Киевское шоссе в сторону области, на улице 1905 года», — говорится в публикации.

По данным канала, движение транспорта также временно ограничили на проспекте Вернадского. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать путь объезда закрытого участка по Мичуринскому проспекту, а также заранее планировать свой маршрут.

До этого в Москве на СВХ автомобильная авария затруднила движение транспорта. На месте работали оперативные службы города. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка по ТТК или Русаковской набережной.

Ранее на Востоке Москвы перекрыли движение транспорта.