Недорогой кроссовер Leapmotor A10 показали на новых фото перед премьерой

Компания Leapmotor готовится представить новый компактный паркетник. Дебютным рынком для модели станет родной Китай, а затем пятидверка, как ожидается, доберется и до Европы.

© Колеса.ру

Этот бюджетный кроссовер Leapmotor впервые засветился на изображениях одного из европейских патентных ведомств. Затем сама марка опубликовала тизеры новинки и официально объявила ее название – A10. Теперь же компания выложила в Сеть пару полноценных фирменных картинок.

Кроссовер получил гладкий «нос», неокрашенный пластиковый обвес, фары с фирменным для бренда светодиодным узором, полускрытые ручки дверей и компактные раздельные задние фонари. В Китае паркетник Leapmotor A10 точно будет доступен с автопилотом – над лобовым стеклом есть лидар. Интерьер новинки все еще не продемонстрировали.

Габариты тоже пока не озвучены. Вероятно, кроссовер компактнее электрического паркетника Leapmotor B10, который пока открывает SUV-линейку марки. Длина последнего составляет 4515 мм, ширина – 1885 мм, высота – 1655 мм, колесная база – 2735 мм.

Как и остальные модели бренда, новый A10 электрифицирован. Судя по единственному лючку для зарядки на переднем крыле, перед нами – полноценный электрокар. При этом европейские профильные СМИ еще считают, что у модели также будет гибридная версия.

Больше подробностей о новом кроссовере Leapmotor A10 узнаем после презентации, которая пройдет на автосалоне в Гуанчжоу уже 21 ноября. В родном Китае паркетник, скорее всего, стартует в начале следующего года. А до Европы, где интересы Leapmotor представляет концерн Stellantis, новинка может добраться в конце 2026-го или в начале 2027-го.