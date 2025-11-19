Поломкой не грозит: названы самые беспроблемные модели Kia

Kia продолжает укреплять позиции как один из наиболее стабильных производителей массовых автомобилей. TopSpeed составил список самых надежных моделей марки, в который вошли сразу несколько кроссоверов, седанов и электромобилей.

Kia Soul - лидер рейтинга. Именно этот кроссовер признан самой надежной моделью Kia в 2025 году. Он набрал 88 баллов из 100 по части надежности. Модель относительно доступна по цене, комплектуется экономичным 2-литровым мотором и довольно вместительна. Высокие оценки обеспечили сочетание простоты конструкции, экономичности и стабильного качества.

Однако Kia Soul больше не выпускается.

Kia Seltos и Kia K4 - сильные позиции в компакт-классе. Seltos получил 86 баллов за надежность. Важным преимуществом остается сочетание доступной цены с выбором двух двигателей (146 и 190 л.с.) и современным оснащением.

Столько же получил и новый седан Kia K4 - преемник Forte. Несмотря на недавний выход на рынок, модель демонстрирует высокий уровень удовлетворенности владельцев благодаря оснащению "с базы" и выбору между моторами 1,6 и 2,0 литра.

Седан K5 получил 85 баллов по надежности, сохранив одну из лучших оценок стоимости владения (в среднем 480 долларов в год на обслуживание).

Флагманский Telluride также набрал 85 баллов. Модель отличается высоким уровнем безопасности (Top Safety Pick+), надежным V6 3,8.

Sportage оценен владельцами на 84 балла. Модель получила высокий балл за низкие среднегодовые затраты на обслуживание.

Sorento и Niro (оба - 74 балла) предлагают широкую линейку силовых установок, включая гибридные и plug-in версии, что повышает привлекательность моделей на фоне растущего спроса на экономичные семейные автомобили.

EV9 - самая надежная электрическая Kia. Флагманский электрический SUV EV9 получил 67 баллов - ниже, чем у ДВС-моделей, но высоко для электрического новичка. Модель выделяется большим запасом хода, трехрядным салоном и возможностью буксировки до 2260 кг.