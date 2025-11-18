Новый Hyundai Crater грозит Land Cruiser: первые изображения внедорожника

Компания Hyundai обнародовала первые изображения концепта Crater - перспективного внедорожного автомобиля, который будет представлен через несколько дней.

Концепт получил четырехдверное исполнение, укороченные свесы, массивные арки и большие колеса. Светотехника выполнена в фирменном "пиксельном" стиле, характерном для современных электромобилей Hyundai.

Судя по глухой решетке и чистым поверхностям кузова, Crater может быть электрифицирован, однако компания пока не раскрывает данные о силовой установке.

В Hyundai отмечают, что концепт исследует "более выносливую и ориентированную на бездорожье идентичность бренда". Фактически Crater может стать основой нового класса моделей - либо отдельного рамного (или близкого к нему) внедорожника, либо глубоко переработанных XRT-вариантов с серьезным техническим потенциалом для бездорожья.

В текущей линейке Hyundai нет полноценного внедорожного флагмана: бренд представлен кроссоверами, однако прямого конкурента Ford Bronco, Jeep Wrangler или Toyota Land Cruiser не предлагает. Crater может обозначить изменения этой стратегии.

Интерес к теме усилился на фоне недавнего представления Ioniq 5 XRT и растущего спроса на "экспедиционные" версии у большинства мировых автопроизводителей. Hyundai, судя по всему, готов усилить присутствие в сегменте "приключенческих" SUV.