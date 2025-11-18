В продаже появился гибрид «Нивы», «Ниссана» и «Тойоты»

За трофи-проект на базе Lada Niva просят 2 500 000 рублей. Сама машина — 1996 года выпуска, но тотальная перестройка случилась гораздо позже, в 2021-м. С этого момента внедорожник проехал менее тысячи километров. Очевидно, что это любимая игрушка обеспеченного хозяина, с которой теперь (по неизвестным причинам) приходится расстаться.

Как отмечает 110 KM.RU, этот экземпляр является гибридом «Нивы», «Ниссана» и «Тойоты». У него сохранился кузов тольяттинского внедорожника, в который имплантирован атмосферный дизель Nissan QD32.

Кроме того, автор проекта использовал узлы автомобилей Toyota. Так, от внедорожника Toyota Hilux Surf были взяты механическая коробка передач, раздаточная коробка, а также редукторы.

Продолжают список доработок каркас безопасности, 33-дюймовые колёса, защитная окраска кузова, шноркель, обогрев лобового стекла и самоблокирующийся дифференциал сзади.

