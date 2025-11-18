Упорство или глупость: как сдают на права некоторые британцы

Британец провалил тест по теории вождения 128 раз. Получить водительские права в Британии под силу не всем с первой, и даже не с десятой попытки. Опубликованная статистика раскрывает необычные истории кандидатов, чьё упорство граничит с фанатизмом.

© Quto.ru

На этом фоне выделяется история одного претендента, который пытался сдать теоретическую часть экзамена 128 раз подряд, и всё безрезультатно. Возможно, это рекордный показатель в стране. На эти бесчисленные попытки он израсходовал как минимум 2 944 фунта стерлингов (почти 314 тысяч рублей). Но он не одинок в своей настойчивости.

Другому будущему водителю в 2024 году удалось достичь успеха лишь с 75-го захода. Помимо 1 725 фунтов стерлингов (184 тысячи рублей) за сами тесты, он провёл в экзаменационных классах более 90 часов.

Практический экзамен также становится непреодолимым барьером для некоторых граждан. Данные показывают, что двое британцев безуспешно пытались сдать его 37 раз. Ещё один кандидат смог пройти это испытание только с 43-й попытки. Учитывая, что стоимость практического теста составляет 60 фунтов стерлингов (6 400 рублей) в будни и 75 фунтов стерлингов (8 тысяч рублей) по вечерам и выходным, его общие затраты составили от 2 580 фунтов стерлингов (275 тысяч рублей).

По словам руководителя автошколы Британской автомобильной ассоциации (AA) Эммы Буш, есть много причин, почему теоретический тест может вызывать такие сложности. Она отметила, что подобные случаи всё-таки исключения, и многие недооценивают объём требуемых знаний.

Экзамен, введённый в 1996 году, состоит из двух частей — 50 вопросов по правилам дорожного движения и тест на видеовосприятие опасностей, где нужно находить риски в смоделированных ситуациях. Для успешной сдачи необходимо дать верные ответы как минимум на 43 вопроса из первого раздела и на 44 из 75 — во втором.

На фоне этих историй Автомобильная ассоциация представила собственное мобильное приложение для подготовки, полная версия которого обходится пользователям в 4,99 фунта стерлингов (532 рубля).