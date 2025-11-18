В Ярославле парковки будут платными круглосуточно

Правительство Ярославской области отказалось сделать парковки бесплатными по ночам, в праздничные и выходные дни; депутаты областной думы установили размер штрафов за нарушение правил парковки; кроме того, оказалось, что 50-процентная скидка на парковку, обещанная местным жителям, будет действовать всего четыре часа.

© Российская Газета

Уже с 20 декабря в Ярославской области должно начать работу платное парковочное пространство. Сначала планируется открыть порядка трех тысяч парковочных мест в Ярославле и Угличе, в январе к ним предполагается присоединить еще две тысячи платных мест в Рыбинске, Ростове Великом и Переславле-Залесском.

Чем ближе подходит дата открытия платных парковок, тем все больше связанные с ними вопросов возникает как у простых ярославцев, так и у местных законодателей. Так, группа областных депутатов предложила сделать бесплатным пользование платными парковками с 20:00 до 8:00 в будни, а также в выходные и праздничные дни.

Правительство Ярославской области вынесло отрицательное заключение на этот законопроект. Власти отметили, что решение о введении платных парковок в первую очередь связано с увеличением количества автотуристов, посещающих регион.

"Учитывая туристическую направленность Ярославской области, и принимая во внимание, что туристы приезжают преимущественно по выходным и в праздничные дни, предусматриваем режим работы единого парковочного пространства 24 на 7", - подчеркнул директор областного Центра организации дорожного движения Кирилл Крюков.

Таким образом, никаких исключений сделано не будет: парковочное пространство будет платным круглосуточно.

Власти задумались и об ответственности за нарушения правил пользования парковками. Поправки в региональный закон об административных правонарушениях депутаты рассмотрели на комитете областной думы по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления.

Как рассказал председатель комитета Илья Осипов, по предложению депутатов убрана норма об увеличении штрафных санкций за повторное нарушение. При этом достигнуто компромиссное решение по размеру штрафов.

"Изначально предлагался штраф в размере трех тысяч рублей для физических лиц. Депутаты посчитали это избыточным, особенно с учетом того, что на первом этапе возможны нарушения, которые совершены непроизвольно. Вместе с губернатором пришли к компромиссу, остановились на цифре 2,5 тысячи рублей", - отметил Илья Осипов.

Для должностных лиц штраф за нарушение правил парковки будет пять тысяч рублей, для юридических - десять тысяч рублей.

Стоимость парковки в Ярославле составит 150 рублей в час. Предусмотрена система бесплатных и платных резидентных разрешений. По бесплатным можно будет оставлять машину в пределах указанных резидентных зон с 20:00 до 8:00, по платным - круглосуточно по фиксированной стоимости.

Ранее власти объявляли, что жители региона получат 50-процентную скидку на платную парковку. Из опубликованного постановления правительства стало ясно, что такая скидка будет действовать в одном парковочном пространстве всего четыре часа.

Будут льготы для различных социальных категорий. Но бесплатно парковкой могут пользоваться исключительно инвалиды и только в местах, обозначенных как парковка для инвалидов. Все остальные должны платить. Даже Герои Советского Союза. Правда, бесплатно (на два часа) можно припарковаться около государственных медицинских учреждений.

Тем временем специалисты отмечают, что разметка под платную парковку зачастую наносится с нарушениями. На заседании постоянной комиссии муниципалитета Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства представитель Госавтоинспекции рассказал о результатах проведенных ведомством выборочных проверок

"Выявлено много нарушений, как по ширине парковочных мест для инвалидов, которые не соответствуют, заужение полос для движения, просто транспорта при организации парковочных мест… С нарушением размещены парковочные места ближе пяти метров до пешеходных переходов", - отметил сотрудник ГАИ.

Директор Центра организации дорожного движения Кирилл Крюков заверил, что все выявленные недостатки подрядчик исправит до приемочных мероприятий.

Однако несмотря на все заверения, многие ярославцы уверены, что запуск платных парковок, до которого остался месяц, будет сопровождаться различными конфликтами. Так, наверняка многие водители захотят сэкономить и припарковаться во дворах рядом с платной парковкой. Областное правительство обещало помочь собственникам с установкой шлагбаумов. Но деньги выделят потом, а парковаться начнут уже сейчас.

Стоимость платных парковок в Ярославле станет самой высокой среди областных центров России. Так, в Нижнем Новгороде парковка стоит 60 рублей в час, в Волгограде, Воронеже, Туле и Рязани - 40 рублей, в Калуге - 35 рублей, в Белгороде, Твери, Курске - 30 рублей в час.