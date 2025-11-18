В РФ началось производство универсалов Lada Iskra SW с оцинкованной крышей

Как стало известно "Российской газете", универсалы семейства Lada Iskra получили новую панель крыши, изготовленную из оцинкованного металлопроката.

© Российская Газета

АвтоВАЗ анонсировал внедрение оцинкованной крыши на универсалах Lada Iskra SW в ходе минского тест-драйва летом этого года.

Данное мероприятие проведено в рамках "постоянной работы над повышением потребительских качеств автомобилей Lada", уточнили "РГ" в пресс-службе АвтоВАЗа.

"Решение напрямую ориентировано на потребности владельцев универсалов, которые часто используют крышу для перевозки багажа. Новая технология обеспечивает дополнительную антикоррозионную защиту и исключает риск появления ржавчины в случае случайного повреждения лакокрасочного покрытия", - добавили на заводе.

По собственной информации "РГ", выпуск Lada Iskra SW с оцинкованной крышей уже стартовал и автомобили уже начали поступать к дилерам.

Напомним, выпуск Lada Iskra осуществляется на двух заводах - в Тольятти и Санкт-Петербурге.