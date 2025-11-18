В России пока не освоили выпуск подушек безопасности для авто

Российские компании работают над локализацией производства подушек безопасности для автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минпромторга Василия Шпака.

«Если говорить про автомобильный транспорт, на сегодняшний момент мы из тех систем автомобильных, которые повсеместно сегодня используются, еще пока не освоили подушки безопасности, над этим сейчас работаем», — отметил Шпак.

По его словам, остались нерешенные задачи в части оборудования для повышения уровня автономности и беспилотности - это радары и лидары.

До этого стало известно, что в Костроме открылось первое российское производство антиблокировочных систем тормозов (ABS) и систем стабилизации (ESP) для автомобилей.

Для производства блоков ABS и ESP построен новый цех с автоматизированной производственной линией. Лицензия на глубокую локализацию систем ABS и ESP позволит наладить в России выпуск всех компонентов, которые в них входят. Мощность производственной линии по выпуску ABS и ESP составит 850 тыс. в год.

Ранее в Подмосковье началось производство автомобилей Exeed.