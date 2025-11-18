Tesla Robotaxi продолжает таранить велосипедистов, животных и другие автомобили

В июне этого года компания Tesla запустила близ своей штаб-квартиры в Остине (США, штат Техас) беспилотное такси под надзором, но пока этот эксперимент сложно назвать удачным: количество задокументированных аварий с участием Tesla Robotaxi достигло семи, а эпизодов с нарушением ДТП на порядок больше.

© Колеса.ру

Сервис Tesla Robotaxi — это несколько десятков самоуправляемых кроссоверов Model Y, которые развозят пассажиров по фиксированной цене 4,2 доллара за поездку. Илон Маск назвал запуск этого сервиса «кульминацией десятилетия упорной работы», при этом уже в первые дни его работы пользователи заметили, что управляемые искусственным интеллектом (ИИ) кроссоверы грубо нарушают ПДД.

Каждый таксомотор Tesla действительно едет самостоятельно, водителя за рулём нет, но в каждой машине на правом переднем сиденье сидит надзиратель от Tesla, который может в любой момент нажать красную кнопку и прервать поездку. Также за работой всех беспилотных такси следит ситуационный центр Tesla с кучей сотрудников. То есть, если обычное такси водит один человек, то в случае с Tesla Robotaxi в процессе задействованы минимум два человека, что ставит под сомнение коммерческую эффективность сервиса.

Впрочем, Илону Маску на данный момент важная не коммерческая эффективность сервиса, а его интеграция в реальную жизнь, и с этим, мягко говоря, есть некоторые проблемы. Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) сейчас требует от автопроизводителей сообщать ему о всех авариях с участием машин, на которых был активирован автопилот второго уровня по классификации SAE, а именно этому уровню формально соответствует любая из существующих версий автопилота Tesla.

С начала запуска сервиса Tesla Robotaxi в базе данных NHTSA накопилось уже семь эпизодов с участием самоуправляемых кроссоверов Model Y: в трёх из них имело место столкновение с другим автомобилем, в двух — с объектами инфраструктуры, в одном — с животным и ещё в одном — с велосипедистом. К счастью, во всех этих авариях не было зафиксировано серьёзного ущерба, в больницу никого не отправляли. Эпизоды с нарушениями правил дорожного движения NHTSA системно не собирает, но они в изобилии представлены в соцсетях — это выезды на встречку, другие опасные манёвры, нарушения правил парковки и остановки.

В целом уровень аварийности сервиса Tesla Robotaxi примерно в два раза выше, чем у конкурирующего сервиса Waymo, финансируемого компанией Google. Таксомоторы Waymo имеют гораздо больше органов искусственного зрения, чем кроссоверы Tesla Robotaxi, в том числе лидары, буквально ощупывающие пространство вокруг автомобиля. Tesla делает ставку исключительно на камеры и продвинутое распознавание образов, но практика показывает, что пока всё это работает неважно. Впрочем, даже если Tesla добавит в свои машины несколько лидаров и радаров, принципиально ситуацию это не изменит, но, безусловно, снизит аварийность сервиса такси.

Мы уже много раз говорили о том, что запуск полноценного автопилота, когда можно сесть в машину, уснуть и проснуться уже в точке назначения, упирается в непреодолимые на текущем уровне развития общества этические и юридические противоречия. Корпорация General Motors ещё в 2020 году вывела на дороги в Сан-Франциско своё беспилотное такси на базе Chevrolet Bolt, но в итоге в конце прошлого года свернула этот проект, признав его полную бесперспективность в обозримом будущем.

Проблемы в работе сервиса Tesla Robotaxi не имели бы большого значения, если бы компания Tesla не связывала своё будущее исключительно с ИИ, роботами и беспилотными перевозками. Представленный в начале осени новый генеральный план Tesla — это настоящая техногенная утопия, полностью оторванная от наблюдаемой реальности.