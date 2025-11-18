В России прошла премьера большого кроссовера Voyah Taishan

Корреспондент "РГ" посетил мировую премьеру большого кроссовера Voyah, который, вопреки прогнозам, получит на нашем рынке глобальное название Taishan (по-русски следует произносить - Тайшан).

Специально для России на презентацию доставили два автомобиля Voyah в разных комплектациях. Таким образом, российская публика смогла увидеть новинку вживую одновременно с китайской в рамках онлайн-презентации.

Voyah Taishan - самая крупная, роскошная и дорогая модель в линейке бренда. Внешние габариты составляют 5230х2025х1817 мм, колесная база - 3120 мм. Дизайн выполнен в новой для бренда стилистике, внешность - монументальная, с имперскими нотками. Акцентированы компактная, но мощная двухэтажная оптика, огромная хромированная решетка радиатора, скрытые ручки дверей и огромные, 22-дюймовые колеса.

К услугам требовательных клиентов три ряда комфортных сидений, при этом посадочных мест - шесть, на втором ряду установлена пара раздельных кресел Zero Gravity с широкими возможности трансформации. Сиденья уникальны тем, что за настройку положений отвечает ИИ, который учитывает телосложение водителя и членов экипажа.

Даже на двухместном третьем ряду есть подогрев, вентиляция и электрорегулировки, а также редкий для этого класса простор. Сиденья имеют расширенный алгоритм трансформации и легко преобразуются, к примеру, в спальное место. VIP-сиденья второго ряда помимо удлинителей подушек имеют функционал поворота в сторону для комфортного общения.

В оснащение входят 32 динамика аудиосистемы, четыре лидара, завязанных на работу систем ADAS, интеллектуальный кокпит с голосовым помощником, пневмоподвеска, массажная система по 26 точкам, большая панорамная крыша, проектор данных с дополненной реальностью, ИИ-голосовой ассистент, потолочный экран на втором ряду с диагональю 21,4 дюйма,премиальная акустика и многое другое.

Гибридная силовая установка включает 1,5-литровый бензиновый двигатель на 150 л.с. и электромоторы (спереди 205 л.с.,сзади - 313 л.с.). Совокупно установка выдает 515 л.с. и функционирует по алгоритму параллельного гибрида, то есть бензиновый мотор может работать и как генератор и иметь связь с колесами. Электроагрегаты питаются от батареи с рекордной для гибридов емкостью 65 кВт∙ч.

Запас хода исключительно на электротяге составляет очень внушительные для гибрида 350 км, а общий запас хода с полным топливным баком (65 л) и заряженной батареей - более 1400 км. Благодаря сверхбыстрой зарядке с 20 до 80% запас батареи можно пополнить за 12 минут.

Автомобиль представили в трех комплектациях: Max, Max+ и Ultra. Их цены варьируются от 379,9 до 459,9 тысяч юаней (4,33-5,25 млн рублей). Решение о выведении Voyah Taishan на наш рынок уже принято. Продажи начнутся летом 2026 года.