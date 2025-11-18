В России выросли продажи люксовых б/у автомобилей

Спрос на подержанные люксовые автомобили с пробегом в России в январе-октябре 2025-го вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость таких авто снизилась на 5,3%, составив 26,99 млн рублей. Об этом «Известиям» сообщили эксперты «Авито Авто».

© Lamborghini

Самыми популярными среди российских покупателей автомобилями оказались Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, McLaren. При этом наиболее востребованными моделями стали Lamborghini Urus, Bentley Bentayga и Lamborghini Huracan. Кроме того, повышенный интерес вызвали Rolls-Royce Cullinan, Bentley Continental GT, Lamborghini Aventador, Rolls-Royce Ghost и Rolls-Royce Wraith, Ferrari SF90 Stradale и Bentley Flying Spur.

Отмечается, что спрос на авто отдельных брендов вырос значительно сильнее, чем в среднем в сегменте. Например, Lamborghini стали популярнее на 24,3%, а спрос на Bentley вырос на 21,3%.

Эксперты также отметили, что лидерами объявлений о продаже стали Lamborghini, Bentley и Rolls-Royce. На автомобили этих компаний приходится 80% рынка.

Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков до этого сообщил, что в октябре 2025 года в России было продано 166 тыс. новых легковых автомобилей, что на 35% больше ,чем в сентябре. По его словам, причинами роста рынка стал отложенный спрос и готовящиеся изменения в расчете утилизационного сбора.