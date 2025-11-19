У жителя Пензы конфисковали самодельный мотоцикл

37-летнего жителя Колышлея наказали за повторное вождение в нетрезвом виде.

Утром 1 сентября этого года мужчина, уже привлекавшийся к административной ответственности за пьяную езду на комбайне, вновь сел за руль подшофе.

По его словам, он только вернулся с рыбалки и отправился вместе с сожительницей в магазин за продуктами на мотоцикле без номеров, который сам собрал из деталей ИЖ «Планета-5» примерно год назад. При этом прав у него не было.

На пути сельчанина остановил инспектор ДПС, заподозривший неладное. Освидетельствование подтвердило факт опьянения водителя, и полицейский составил необходимый протокол.

Суд назначил жителю Колышлея наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортом на 2 года.