Энтузиасты убедили боссов марки, построив тестовый экземпляр всего за шесть недель.

© Чемпионат.com

В 2025 году Bentley отмечает 100-летие семейства моделей Super Sports, поэтому к вековому юбилею британский автопроизводитель решил выпустить очередную машину из этой линейки. Всего лишь четвёртый Bentley Supersports в истории и самый драйверский дорожный автомобиль бренда.

История экстремальных моделей Bentley началась в 1925-м, спустя год после первой победы марки в «24 часах Ле-Мана», когда компания подготовила более мощную и лёгкую модификацию Bentley 3 Litre. Машина, получившая имя Super Sports, стала первой в истории марки, сумевшей разогнаться до 100 миль в час, что в пересчёте на привычные нам значения составляет 160 км/ч. Для начала XX века это были весьма внушительные цифры, что вкупе с тиражом в 18 экземпляров сделало первый Bentley Super Sports весьма редкой машиной.

Знаменитое имя возродили в 2009 году, когда был представлен Bentley Continental Supersports на базе купе Continental GT первого поколения. Двухдверку облегчили на 110 кг, оснастили перенастроенной подвеской и самыми большими тормозами, когда-либо устанавливавшимися на серийный автомобиль на момент, что было необходимо для 630-сильного 6,0-литрового турбомотора W12.

Оснащённый шестиступенчатой автоматической коробкой передач полноприводный спорткар с места до 100 км/ч разгонялся за 3,7 секунды и развивал 330 км/ч максимальной скорости, что делало его самым быстрым и мощным серийным Bentley на момент выпуска. И Bentley с лучшей управляемостью среди всех дорожных моделей марки за всю историю. Спустя год появился кабриолет Bentley Continental Supersports Convertible, а в 2017-м пришло время для машины следующего поколения.

Новый Bentley Continental Supersports стал уже самым мощным серийным автомобилем марки на тот момент и первым двухместным Continental GT. Модель получила 710-сильный вариант мотора W12 в связке с восьмиступенчатым «автоматом», обзавелась рядом доработок по подвеске, усиленными тормозами, новым аэродинамическим обвесом и особым декором интерьера. Всего сделали 710 экземпляров полноприводного спорткара — самого мощного и самого быстрого (336 км/ч максималки) дорожного Bentley в истории.

В третьем поколении Bentley Continental GT версии Supersports не было, но она вернулась в четвёртой генерации купе — проект Mildred, названный в честь британской гонщицы Милдред Мэри Петре, которая в 1929 году за рулём Bentley 4½ Litre на протяжении 24 часов мчала по трассе «Монлери» во Франции со средней скоростью 145 км/ч, превратился в серийный Bentley Continental GT Supersports, приоритетом для которого стали уже не мощность и максимальная скорость, а управляемость.

Новый Supersports в качестве идеи впервые появился в сентябре 2024 года, когда небольшая группа инженеров решила выяснить, как заднеприводный Continental GT массой менее двух тонн может вести себя в движении. Bentley разрешила энтузиастам построить один тестовый экземпляр, который появился на трассе всего через шесть недель после того, как концепция модели была сформулирована. Характеристики прототипа оказались достаточно убедительными, чтобы руководство компании дало зелёный свет созданию третьего в современной истории Bentley Continental Supersports на базе купе четвёртого поколения.

Если все предыдущие поколения Supersports делали ставку на максимальную мощность и скорость, новинка вместо этого сосредоточена на максимальном удовольствии от вождения за счёт самого радикального в истории Bentley снижения массы и нового двигателя. Базовый спорткар оснащается силовой установкой Ultra Performance Hybrid, которая включает в себя 4,0-литровый бензиновый турбомотор V8 в сочетании со встроенным в восьмиступенчатую роботизированную коробку передач электромотором и установленной в заднем свесе тяговой батареей ёмкостью 25,9 кВт·ч. Всё это не лучшим образом сказывается на управляемости из-за дополнительной массы, поэтому в новинке от гибридного довеска отказались полностью. А заодно принесли в жертву полный привод, так что автомобиль стал первым в истории заднеприводным Continental GT.

Под капотом нового Bentley Continental Supersports — доработанный турбомотор, получивший усиленный картер, модернизированные головки блока цилиндров, более производительные турбины и титановую выхлопную систему Akrapoviс. Движок выдаёт мощность 666 л. с. и крутящий момент 800 Нм. Мотор сочетается с перенастроенным «роботом», у которого изменён алгоритм переключения передач. Разгон до 100 км/ч занимает 3,7 секунды, а максимальная скорость составляет около 310 км/ч, но эти цифры для флагманской модификации спорткара — не главное.

Инженеры сделали ставку на ездовых повадках. Для этого перенастроили пневмоподвеску с адаптивными амортизаторами и 48-вольтовым стабилизаторами поперечной устойчивости, колею задних колёс увеличили на 16 мм, дифференциал с электронной блокировкой работает в связке с системой векторизации крутящего момента с помощью тормозных механизмов, а калибровки рулевого управления, подвески, трекшен-контроля и системы ESC полностью обновлены. Последняя позволяет водителю выбирать степень вмешательства электроники — от полной бдительности через динамический режим, допускающий определённый уровень пробуксовки и избыточной поворачиваемости, до полной деактивации, при которой человек за рулём может спровоцировать Supersports на значительную, но хорошо контролируемую избыточную поворачиваемость.

Новый Supersports почти на полтонны легче исходного Continental GT и впервые в истории модели будет весить менее 2000 кг. Наибольшее снижение веса достигается негибридной силовой установкой и отказом от полного привода в пользу задней ведущей оси, а кроме того, стандартная алюминиевая крыша заменена на карбоновую, что не только снижает вес, но и понижает общий центр тяжести автомобиля.

В базовое оснащение включены карбон-керамические тормоза (440-миллиметровые диски из карбида кремния на передней оси и 410-миллиметровые диски на задней) и новые 22-дюймовые кованые алюминиевые диски, разработанные совместно со специалистами гоночной команды Manthey Racing, которые также уменьшают массу автомобиля. Опциональные шины Pirelli Trofeo RS позволяют проходить повороты примерно на 30% быстрее, чем Continental GT Speed — с пиковой боковой перегрузкой до 1,3G.

Задняя часть салона была удалена, что значительно снизило вес. Наряду с сиденьями и ремнями безопасности, была снижена звукоизоляция задней части салона, а аудиосистема перенастроена только для передней части салона. Дополнительное снижение веса достигается за счёт удаления некоторых систем помощи водителю, которые не требуются в ориентированном на водителя GT.

Спорткар превратился в двухместный — задние сиденья, ремни безопасности и часть звукоизоляции убрали, заменив их карбоновыми панелями с кожаной обивкой, а аудиосистему перенастроили с учётом работы только на водителя и его спутника. Спереди появились новые кресла с развитой боковой поддержкой, более низкой посадкой и карбоновыми элементами декора в области плеч — несмотря на спортивный вид, сиденья сохранили электрорегулировки по 11 направлениям и обогрев. Интерьер отделан сочетанием кожи и материала Dinamica, который используется в центральной части спинок и подушек сидений, центральных панелях дверей и обивке потолка, а декоративные панели выполнены из лёгких глянцевых карбоновых вставок.

Углепластик широко использован и в декоре кузова. Спорткар получил самый большой аэродинамический сплиттер, когда-либо устанавливавшийся на дорожный Bentley, в нижней части переднего бампера, который дополнительно оснащён двумя новыми охлаждающими каналами с каждой стороны, подающими холодный воздух к передним тормозам и двигателю соответственно. Новая лёгкая сетчатая решётка радиатора из алюминия получила особый для Supersports дизайн. Появились оптимизированные с точки зрения аэродинамики пороги, новые B-образные накладки на передних крыльях, переработанный диффузор, иной задний бампер с вентиляционными отверстиями для задних колёсных арок и стационарное антикрыло на крышке багажника.

Завершающие штрихи из карбона — боковые зеркала заднего вида и крышка двигателя. В совокупности эти дополнения (естественно, кроме декоративной крышки под капотом) создают прижимную силу, которая более чем на 300 кг превышает аналогичный показатель Bentley Continental GT Speed, сохраняя при этом баланс подъёмной силы.

Тираж нового Bentley Continental Supersports составит всего 500 экземпляров. Приём заказов стартует в марте 2026 года, производство — в четвёртом квартале, а первые поставки намечены на начало 2027 года. Клиентам предложат широкие возможности по персонализации спорткара, так что двух одинаковых автомобилей не будет.