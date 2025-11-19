Пробки обходятся экономике Кении в 2,7 миллиона долларов ежедневно

Непредсказуемые по своей длительности и "расписанию" заторы на дорогах Кении ежегодно обходятся экономике восточноафриканской республики примерно в один миллиард долларов из-за опоздания граждан на свои рабочие места и длительного простоя производств. Таким образом, по данным местного Управления городских дорог, в день данный показатель составляет более 2,7 миллиона.

Многие жители Найроби вынуждены выезжать на работу задолго до восхода солнца. Но даже такая предусмотрительность, впрочем, вовсе не дает гарантии, что они вовремя прибудут на службу. Вечером возвращение домой также может обернуться многочасовым нахождением в пробках.

Ситуация на дорогах сказывается на здоровье водителей такси, большинство из которых в целях экономии топлива не используют кондиционеры и потому вынуждены терпеть смог. Эта проблема особо актуальна для пользующихся здесь популярностью мотоциклистов-извозчиков, легкие которых в течение дня буквально забиваются пылью.

На протяжении многих лет власти пытались преодолеть кризис, расширяя автомагистрали, строя развязки и прокладывая платные трассы, полагаясь при этом на добросовестную работу регулировщиков и сознательность участников дорожного движения. Однако усилия городских служб не были достаточны в условиях быстрого роста числа автомобилей, отсутствия метрополитена и удобного наземного общественного транспорта, а также регулярных случаев разрушения указателей, светофоров, разделительных конструкций в ходе массовых антиправительственных протестов.

Теперь эксперты видят решение вопроса в создании основанной на возможностях искусственного интеллекта системе, способной анализировать загрузку инфраструктуры в режиме реального времени, подсчитывать количество транспортных средств, выявлять нарушения и на основе полученных данных управлять сигналами светофоров. В результате инновационного подхода ожидается, что время нахождения в пробке в среднем сократится на целых 40 процентов.