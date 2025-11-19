За одно нарушение водителя могут наказать и по КоАП, и по УК

Юристы пояснили, что Конституционный суд России в своем свежем постановлении закрепил сложившуюся практику, когда водителя за нарушение могут привлечь и к административной, и к уголовной ответственности. Эксперты подчеркивают: нельзя говорить о "двойном" наказании водителя, так как, устроив аварию, он действительно может совершить сразу несколько нарушений.

© Российская Газета

По словам советника Федеральной палаты адвокатов РФ Бориса Золотухина, ситуация, которую рассмотрел Конституционный суд, довольно часто встречается в практике: ДТП одновременно содержит признаки и административного правонарушения (причинение легкого вреда здоровью), и уголовного преступления (смерть потерпевшего). Как правило, такие ситуации разрешаются именно так, как указал КС, - привлечением и к административной, и к уголовной ответственности.

"Нарушение одних и тех же правил дорожного движения могут образовать не одно, а два разных противоправных деяния именно в связи с разными последствиями для участников дорожного движения, - подчеркивает Борис Золотухин. - И в этих ситуациях нельзя вести речь о двойном наказании за одно деяние, и это не противоречит положениям Конституции РФ. Единственный вопрос, который остается, - в уголовном процессе потерпевшему проще добиться компенсации причиненного вреда".

В свою очередь зампредседателя московской коллегии адвокатов "Центрюрсервис" Илья Прокофьев заявил, что Конституционный суд, по сути, отразил сложившуюся судебную практику и обобщил ее, приведя к единообразию.

"Несмотря на то что в целом практика по данной категории дел, именно связанных с нарушением ПДД, была относительно сформирована, но все же в некоторых регионах РФ она отличалась, - говорит Илья Прокофьев. - После изложенной позиции КС РФ, которая является вполне логичной, разумной и отражающей необходимые принципы уголовного права, полагаю, что различий уже не будет. Действительно, чаще всего именно в ситуациях с нарушением ПДД от совершенного деяния могут наступить различные последствия для нескольких потерпевших, поэтому разграничение ответственности относительно каждого потерпевшего от ДТП вполне разумно и отвечает требованиям закона".

По словам адвоката Александра Караваева, действительно рассматриваемая ситуация предполагает дисбаланс между правами лиц, потерпевших от преступления (например, тех, кому причинен тяжкий вред здоровью) и от административного правонарушения (легкий вред здоровью).