Госдума уточнила нормы о тонировке в авто

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который направлен на устранение несоответствия между положениями КоАП и техническим регламентом, что позволит обеспечить единообразие применения норм о наказании за излишнюю тонировку стекол автомобилей.

Часть 3.1 статьи 12.5 КоАП уже предусматривает наказание для владельцев автомобилей, у которых светопропускаемость передних стекол не соответствует требованиям технического регламента. Вместо текущего текста предлагается сослаться на обновленные в 2023 году положения по допуску транспортных средств к эксплуатации.

Согласно этим правилам, запрещена тонировка, пропускающая менее 70% света для обычных стекол и менее 60% для бронированных. Требования технического регламента, однако, не распространяются на автомобили, ввозимые на территорию Таможенного союза.

Законопроект позволит обеспечить единообразие применения норм и повысить безопасность дорожного движения.