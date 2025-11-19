На Auto Zurich Show BMW iX3 показали в богатой комплектации с пакетом M Sport

На Auto Zurich Show электрокроссовер показали в богатой комплектации с пакетом M Sport. Кузов в оттенке Space Silver и эффектные колеса сделали этот экземпляр одним из самых выразительных среди первых моделей семейства Neue Klasse.

© rubmw.ru

Речь идёт об одном из двух доступных комплектов 22” дисков: литые колёса с Y-образным рисунком и двухцветной отделкой, украшенной логотипом M. За ними прячутся синие тормозные суппорта M Sport — при желании их можно заказать и в красном цвете. Разумеется, на суппортах баварцы не забыли разместить ещё одну фирменную «эмку».

Крупные планы в ролике позволяют разглядеть и новую архитектуру салона, включая вырез под 3D-проекционный дисплей. Эта опция впервые выводит навигационные подсказки и графику ассистентов прямо в линию взгляда водителя. В систему встроена и функция Curve Ahead View, заранее предупреждающая о крутых поворотах и сложных траекториях.

Экспозиционный iX3 щедро укомплектовали: панорамная стеклянная крыша, электрический фаркоп и целый набор премиальных дополнений. Автоматическая пятая дверь войдёт в базу, но за трёхзонный климат-контроль, рулевое колесо с M-атрибутикой и отделку Castanea из искусственной кожи придётся доплатить.

Добавьте сюда подсвеченную решётку радиатора, комплекс Parking Assistant Professional и другие опции — и итоговая цена легко переходит в шестизначную зону: допы тянут на €26000, выводя стоимость демонстрационного экземпляра на отметку €110500. Впрочем, стоит учесть, что в Швейцарии новые автомобили традиционно заметно дороже из-за местных налогов.

Стартовая цена iX3 в стране составляет €83400 — ощутимо выше, чем в Германии, где модель начинается с €72700. А вот американцам снова повезло: BMW оценивает американский прайс «примерно в $60000» перед началом поставок в середине 2026 года. Европейцы смогут получить свои машины раньше — уже весной.