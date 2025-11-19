В ДГТУ разработали систему прогнозирования количества автоомбилей на дорогах

Специалисты Донского государственного технического университета (ДГТУ) в Ростове-на-Дону разработали систему, обеспечивающую высокоточные прогнозы движения автомобилей с погрешностью всего 6%. Система автоматически анализирует ключевые факторы, влияющие на дорожную ситуацию и автомобильный трафик, и интегрируется в программу Smart Cities.

© Ferra.ru

По информации, РИА Новости, современные модели прогнозируют количество транспортных средств с погрешностью 25-30%, что вызывает заторы и неэффективное управление дорожным движением. Например, если модель предсказывает 100 автомобилей, на самом деле их может быть от 70 до 130, что приводит к задержкам и пробкам.

Система, разработанная ДСТУ, прогнозирует дорожные условия в 4-5 раз точнее благодаря историческим данным и учёту непредвиденных событий. При средней погрешности в 6% система предсказывает количество автомобилей с точностью от 94 до 106.

Модель использует сверточные и рекуррентные нейроети с долгой краткосрочной памятью, механизм внимания и алгоритм оптимизации для анализа пространственных и временных данных. В будущем планируется расширение возможностей модели и интеграция системы в стратегии управления дорожным движением.