Вождению авто в Кыргызстане будут учить только в государственных школах

В Кыргызстане готовится кардинальная реформа сферы подготовки водителей. Согласно официальным заявлениям, это будет сделано с целью улучшения ситуации на дорогах, которая, несмотря на принятые ранее меры, остается сложной - количество ДТП хоть и уменьшилось, но погибает и калечится в автомобильных авариях по-прежнему много людей. Президент Садыр Жапаров назвал это "тихой войной" и призвал граждан КР поддержать действия властей.

Для безопасности на дорогах

С января 2026 года в Кыргызстане частные автошколы перестанут быть таковыми и получат статус государственных. Об этом сообщил управляющий делами президента КР Каныбек Туманбаев. По его словам, обучение вождению с нового года будет длиться 14 месяцев (сейчас этот срок составляет от 1,5 до 3,5 месяца в зависимости от категории водительских прав) и включит в себя теорию, практику и базовые навыки обслуживания автомобиля. Кроме того, в республике будет произведена бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений на 10-летние документы международного образца. Как отметил Каныбек Туманбаев, повторно сдавать экзамены при этом не нужно. "Просто приходите и меняете", - добавил он.

- Сегодня происходит слишком много дорожно-транспортных происшествий, - пояснил управделами. - Молодые люди признаются, что покупают права через частные автошколы. А практическая часть занятий длится, в общем-то, всего несколько часов.

Каныбек Туманбаев уточнил, что закрывать образовательные учреждения не планируется. "Они продолжат работать после того, как перейдут в ведение государства. Я бы хотел призвать руководителей частных автошкол не создавать ажиотаж. Из-за вас сложилась такая ситуация, что не умеющие водить машину граждане получают права, поэтому происходят ДТП. Программа уже готова, мы вскоре ознакомим общественность с ее концепцией. Тариф обучения останется прежним, это зарплата тех, кто работает в автошколах. Государство не пытается заработать на этом, все делается для безопасности на дорогах", - сказал он.

Ранее, напомним, кабинет министров КР ввел временный запрет на лицензирование образовательной деятельности по подготовке и переподготовке водителей, который не распространяется на государственные автошколы.

Думать о будущем поколении

Подробнее о том, почему власти решили прибегнуть к таким мерам, на своей странице в социальной сети рассказал президент КР Садыр Жапаров.

"Давайте думать о будущем поколении уже сейчас, - написал он. - Приведем эту сферу в порядок. Из-за того что водители не знают правил или не соблюдают их, сегодня происходит много дорожно-транспортных происшествий. С 2014 по 2020 годы число погибших в ДТП составило 6159 человек. С 2021 года по настоящее время - 3818. Почему стало меньше? Потому что мы начали принимать меры. Нужно ужесточать их еще больше. Число раненых, пострадавших с 2014 года, - 121 896 человек.

Президент Кыргызстана называет ситуацию на дорогах буквально "тихой войной". "Люди гибнут и получают травмы от дорожных аварий, - подчеркивает он. - Мы не только теряем наших граждан, но и вынуждены содержать тех, кто получил травмы и стал инвалидом. Разумеется, все это наносит серьезный ущерб государству. Мы приложим все силы, чтобы водительское удостоверение выдавалось только тем, кто полностью прошел обучение. В европейских странах некоторые учатся по два-три года и с трудом получают права. И поэтому в Европе число ДТП почти сведено к нулю. Почему бы и нам не добиться того же?"

При этом глава государства призвал не ждать, что дороги станут безопаснее в одночасье. "Даже если мы начнем сейчас принимать жесткие меры, на это может уйти 50 лет, - пояснил Садыр Жапаров. - За 30 лет те, кто покупал удостоверения раньше, состарятся и перестанут ездить и останутся только те, кто получил удостоверение, пройдя полное обучение. И только тогда мы сможем свести на нет количество ДТП. Поэтому граждане должны поддержать принимаемые меры".

По словам Садыра Жапарова, в школах страны введут дополнительный курс по ПДД, который уже разрабатывается специалистами Управления безопасности дорожного движения МВД и министерством образования.

"Отныне коррупции не будет. Забудьте о том, что можно купить удостоверение за деньги. Теперь водительские удостоверения смогут получать только благодаря труду и добросовестности. Каждый должен добиваться этого своими знаниями и неутомимым усердием", - подчеркнул Садыр Жапаров.

ДТП меньше не становится

Профильные эксперты в целом поддержали инициативу властей. Так, координатор Гражданского союза Урмат Казакбаев сказал, что в настоящее время по дорогам страны ездит поколение водителей, получившее права в качестве подарка на день рождения. По его словам, сегодня в частных автошколах ученики просто заучивают вопросы для экзамена, их не обучают сути и культуре вождения. "Результат реформы мы не увидим сразу. Лет через пять - 10", - отметил он.

Глава общественного объединения "Дорожная безопасность" Чинара Касмамбетова в свою очередь полагает, что таким образом государство берет на себя обязательство за качество обучения и выдачу водительских удостоверений. "Конечно, гарантию, что теперь коррупции точно не будет, в наших условиях дать очень сложно. Хотя в настоящее время борьба с коррупцией идет по всем фронтам. Если подобное кто-то допустит, это сразу станет известно - страна небольшая. Тогда есть риск, что возникнет недовольство в обществе и недоверие по отношению к государственным автошколам. Есть надежда, что государство обеспечит материально-технические базы автошкол, контроль над обучением, экзаменами и выдачей прав", - пояснила она информагенству "24.kg" свою точку зрения.

- Каждое государство вправе принимать меры в зависимости от собственных обстоятельств. В Кыргызстане не становится меньше дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями. Одно ДТП может унести жизни сразу пяти человек, целыми семьями уходят. А принимаемые меры по повышению штрафов недостаточны, надо решать комплексно. Видимо, поэтому государство решило начать именно с автошкол и подключить учащихся 11-х классов. Ожидается, что со следующего года все 11-классники будут обучаться вождению. Это хорошая новость. Экперты, приводя свои доводы, подчеркивают, что будущие водители должны знать, как водить в условиях каждого сезона. В Кыргызстане, действительно, все сезоны ярко выражены, при этом многие не умеют справляться с вождением в условиях гололеда, - добавила Чинара Касмамбетова.

Кстати

Представители частных автошкол сообщили о резко выросшем после объявления о реформе количестве желающих научиться водить машину пока еще за 2,5 месяца. "Закон начнет действовать после того, как его подпишет президент. До него документ должен принять парламент, который пока не избран. Это дело как минимум трех месяцев, поэтому один курс мы выпустить успеем. В течение нескольких дней мест не останется совсем", - отметили в одной из автошкол.