На автосалоне в Гуанчжоу ожидаются 93 премьеры

В Китае 21 ноября открывается 23-й автосалон в Гуанчжоу. Это мероприятие международного масштаба, хотя и само мотор-шоу до уровня Пекина или Шанхая не дотягивает. Ожидаются 93 премьеры, а всего компании привезут на автосалон свыше тысячи машин.

Так, из европейских автопроизводителей участие в китайской выставке подтвердили BMW, Mercedes-Benz, Audi и Volkswagen, из японских - Toyota, Honda и Nissan, из американских - General Motors и Ford, а Южную Корею представит Kia. В то же время из китайских марок новинки пообещали показать Hongqi, Xpeng, Xiaomi, Li Auto и другие.

Организаторы сообщили, что в этом году на автошоу представят 1085 автомобилей, из которых 629 - модели на новых источниках энергии (NEV). Таким образом, доля электромобилей и гибридов достигнет 58%, что стало новым рекордом для выставки.

Уже известно, что бренд Hongqi выберет имя для своего нового рамного внедорожника прямо на автосалоне. Марка провела опрос, в котором приняли участие 310 000 человек - они предложили 67 245 вариантов названий. Составлен шорт-лист из 10 имен, из которых останется одно - его огласят на выставке.

Победитель в этом конкурсе получит в подарок машину с номером 001.

Сейчас рабочее название у автомобиля Hongqi Off-road. Это полноразмерный внедорожник с рамной конструкцией, который призван стать первой моделью для тяжелого бездорожья в линейке бренда.

Новый автомобиль будет оснащен четырехмоторной системой собственной разработки Hongqi, он сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4 секунды. Учитывая, что Hongqi официально продает машины и в РФ, в будущем такой автомобиль вполне может появиться и у нас.

Как отмечает директор по маркетингу АГ "Авилон" Андрей Каменский, мировой автомобильный рынок переживает тектонический сдвиг. Если раньше повестку задавали европейские и японские автосалоны, то сегодня центр инноваций и ключевых трендов сместился в Китай. Именно он формирует глобальную повестку автопрома - по уровню технологий, скорости вывода моделей на рынок и ценовой политике.

"Три крупнейшие выставки - в Шанхае, Пекине и Гуанчжоу - впечатляют масштабом и футуристичностью. Это уже не просто демонстрация автомобилей, а полноценные технологические экосистемы: "дома" и "офисы" на колесах, AI-кабины, 360-экраны, сверхбыстрые зарядки и даже летательные прототипы - например, eVTOL от XPeng", - рассказывает он.

По словам Каменского, основная тема автосалона в Гуанчжоу - "новые технологии, новая жизнь". И это не про презентацию новых автомобилей, а про интеллектуальные технологии, которые становятся главным фактором конкурентоспособности автопроизводителей.

"Китайские автосалоны выделяются тремя ключевыми особенностями. Во-первых, концентрацией электромобилей и концептов с акцентом на трансформацию салона в комфортное цифровое пространство и мультимедийные сценарии. Во-вторых, доступностью технологий - китайские бренды быстро масштабируют инновации и делают их массовыми, удерживая высокий уровень "умных" функций. В-третьих, глобальными амбициями: многие производители уже ориентируются на мировые рынки", - добавляет Каменский.

Главный редактор портала "Южный автомобиль" Максим Черкашин также уверен, что китайский автопром сейчас находится на пике своего развития, а поэтому местные производители постараются удивить весь мир и посетителей шоу необычными новинками.

"Китайцы сделают акцент на дальность и быструю зарядку своих электрокаров. Также в китайском автопроме активно внедряются технологии автономного вождения и развитие искусственного интеллекта. Кроме того, традиционно мы увидим автомобили с большими сенсорными экранами, большие седаны и кроссоверы премиум-класса. Ну, и не стоит забывать, что китайцы всегда пытаются сделать из выставки шоу, показать новые возможности, технологии, материалы и смелые дизайнерские решения", - отметил он.

Эксперт добавляет, что большинство новинок будут ориентированы на внутренний китайский рынок.

"Глобальных премьер ждать, скорее всего, не стоит. Так как выставка в Гуанчжоу по значимости уступает Шанхаю и Пекину. Привычные нам китайские бренды представят свои машины, но заметные премьеры для российского покупателя вряд ли будут. Можно ожидать сразу несколько новинок от брендов Li и GAC. Для последней марки выставка традиционно считается домашней, так как именно в Гуанчжоу был основан бренд GAC", - заключает Черкашин.

Руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев добавляет, что в прошлом году на выставке побывали 853 тысячи человек. В этом году результаты должны быть не хуже.

Тем временем

Не только ездить, но и летать

Принадлежащая стартапу Xpeng компания Aridge выпустила первые летающие автомобили Land Carrier на своем заводе в Гуанчжоу. Это предприятие площадью около 120 000 квадратных метров и годовой мощностью в 10 тысяч единиц.

Летающий автомобиль Xpeng состоит из наземного и воздушного модулей. Наземный представляет собой шестиколесный последовательно-гибридный автомобиль с полным приводом и подруливающей задней осью. Полномасштабные продажи ожидаются в следующем году.

Вице-президент Xpeng Aeroht Ван Тань рассказал, что владелец такого автомобиля может доехать до какого-то красивого места, вывести из багажника летательный аппарат и полететь.

По предварительной оценке, цена летающего автомобиля составит от 1 до 2 миллионов юаней (около 11,3-22,7 млн рублей).